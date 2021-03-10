تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن هاتف Mi 10S برقاقة معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن هاتف Mi 10S المميز بمعالج Snapdragon 870، ومكبرات صوتية ستريو مزدوجة، كما يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Mi 10S بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة معايير HDR10 بلس، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 5.

كما يضم هاتف Mi 10S مستشعر للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتضم الشاشة أيضاً مستشعر للبصمة مدمج.

أيضاً تركز شاومي بشكل خاص في هاتف Mi 10S على المكبرات الصوتية بمعايير Harman Kardon، والتي إستطاعت أن تسجل أعلى تصنيف في قوائم DxOMark.

وينطلق هاتف Mi 10S برقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS3.0، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.

وفي مواصفات الكاميرة الرئسية تقدم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/1.33 مع OIS، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يأتي هاتف Mi 10S بقدرة بطارية 4780 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 10W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً الأبيض بسعر 583 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر للبيع في 12 من مارس.

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