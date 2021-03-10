شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تتيح استخدام التطبيقات المستقلة على أجهزتها القابلة للارتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقاً لموقع XDA Developers، أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك مؤخرًا عن استعدادها للعمل مع شركات ومطورين مستقلين لدمج تطبيقاتهم ضمن منظومة خدمات هواوي للهواتف HUAWEI Mobile Services HMS لاستخدامها عبر أجهزة هواوي القابلة للإرتداء، وذلك ضمن خطط الشركة لتطوير قدرات أجهزتها وتجربة مستخدم أفضل.

وذكر التقرير أن هواوي ستتيح للمطورين والشركات العمل على تطبيقاتهم للأجهزة القابلة للإرتداء، عبر نظام LiteOS الخاص بهواوي وذلك لجذب المزيد من المشترين للأجهزة. وكدليل على نية هواوي لفتح منظومتها للمطورين المستقلين، أعلنت هواوي عن إصدار تطبيق اللياقة البدنية الشهير "Fitify" لساعتها الذكية HUAWEI Watch GT2 Pro.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام هواوي أيضًا تأكيد التزامها بإستراتيجية حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات والعمل مع الشركاء لتعزيز النظام البيئي 1 + 8 + N. تم تصميم جميع المنتجات التي تم إطلاقها اليوم لتقديم تجربة اتصال أكثر تماسكًا للمستهلكين في حياتهم اليومية، في سيناريوهات تتراوح من العمل والصحة واللياقة إلى الترفيه الصوتي، مما يعكس مهمة هواوي لبناء عالم متصلاً بصورة أفضل.

ويركز النظام البيئي الخاص بهواوي على الهاتف الذكي كنقطة التحكم المحورية للمستهلكين، والمتصل بثماني أنواع من الأجهزة الذكية لمختلف السيناريوهات - أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الصوت والسماعات، والنظارات الذكية، والساعات الذكية ، وسماعات الرأس. ويرمز الحرف N إلى اجتماع كل الأجهزة والخدمات وإلى الآلاف من الأجهزة التي تدعم "إنترنت الأشياء - IoT". وتمثل علامة "+" خدمات Huawei Share وHiLink، وهي التكنولوجيا ذاتها التي تجعل هذا الاتصال سهلاً.