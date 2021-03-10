شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى دعم إصدار متصفح Edge القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهي دعم متصفح Microsoft Edge اليوم - ليس المتصفح الجديد المستند إلى Chromium، ولكن الإصدار الأصلي الذي تم إنشاؤه كبديل لبرنامج Internet Explorer 11. تطلق عليه Microsoft الآن اسم Legacy Edge ، حيث لن يحتوي علي تحديثات الأمان بعد الآن، ويجب على أي شخص لا يزال يستخدمها أن يبدأ عملية التبديل إلى متصفح آخر وفقا لما نقله موقع the Verege.

وتم تسمية Legacy Edge في الأصل باسم "Spartan" وتم تضمينه مع Windows 10 كمتصفح الويب الافتراضي لنظام التشغيل قبل أن يطلق عليه رسميًا اسم Edge.

ويتم استخدام Edge من خلال متصفح Microsoft الذي يستند إلى Chromium، والذي كان في مرحلة تجريبية طوال عام 2019 وتم إطلاقه رسميًا في يناير 2020.

وتقول Microsoft أيضًا أن Legacy Edge ستتم إزالته تلقائيًا بحلول تحديث Windows 10 في أبريل، مع تثبيت Edge الجديد بدلاً منه.

وقال التقرير إنه إذا كنت مسئول الدعم الفني لعائلتك، فمن المفيد التحقق من أقاربك للتأكد من أن Microsoft نجحت في إرشادهم للتحول إلى Edge الجديد، وإذا لم يتمكنوا من تثبيته بطريقة ما على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فيمكنهم تنزيله مباشرةً من موقع Microsoft على الويب.

ووفقًا لمعظم المقاييس فإن Edge الجديد متفوق بشكل كبير، لكنه يضع المسمار الأخير في نعش محركات Microsoft المخصصة لعرض الويب، والتي يعود تاريخها إلى الإصدارات المبكرة من Internet Explorer.