شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يفرض ضرائب على منشئى المحتوى خارج الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة جوجل فى رسالة بريد إلكترونى لجميع مستخدمى يوتيوب أنه سيكون "مطلوبًا خصم الضرائب الأمريكية من المدفوعات لمنشئى المحتوى خارج الولايات المتحدة"، وهو ما يعنى أن مستخدمو يوتيوب الأمريكيين لن يتم فرض ضرائب عليهم، فى حين سيتم فرض هذه الضريبة على مستخدمى المنصة خارج الولايات المتحدة، وقد يبدأ خصم هذه الضريبة الإضافية لمستخدمى يوتيوب خارج الولايات المتحدة فى وقت مبكر من يونيو 2021.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فجاء فى رسالة جوجل: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنطلب منك إرسال معلوماتك الضريبية فى AdSense لتحديد المبلغ الصحيح للضرائب المراد خصمها، إن وجدت، وإذا لم يتم تقديم معلوماتك الضريبية بحلول الحادى والثلاثين من مايو 2021، فقد يُطلب من جوجل خصم ما يصل إلى 24٪ من إجمالى أرباحك فى جميع أنحاء العالم ".

لكن ينبغى ملاحظة أنه سيتم خصم هذه الضريبة من الأرباح الواردة من المشاهدين فى الولايات المتحدة من خلال مشاهدات الإعلانات ويوتيوب Premium و Super Chat و Super Stickers وعضويات القناة، كذلك فلن تضطر إلى دفع ضريبة على الأموال التى تكسبها من المشاهدين خارج الولايات المتحدة إذا قدمت المستندات الضريبية ذات الصلة.

لكن إذا قررت تجاهل هذا الاتصال من Google ولم ترسل المعلومات الضريبية ذات الصلة، فقد تضطر إلى دفع ضريبة ضخمة بنسبة 24٪ على أرباحك الشهرية بالكامل من يوتيوب.

قواعد ضريبية جديدة لمستخدمى يوتيوب خارج الولايات المتحدة

ما المبلغ الذى يمكن لمنشئى المحتوى خارج الولايات المتحدة أن يتوقعوا دفع ضرائب إضافية؟،

أوضح Google بمثال أنه إذا كان منشئ المحتوى فى الهند على سبيل المثال يربح 1000 دولار شهريًا من يوتيوب، ومن دخل 1000 دولار إذا كان المشاهدون فى الولايات المتحدة يحققون أرباحًا بقيمة 100 دولار، فهناك الاحتمالات التالية:

- لا يرسل المنشئ المعلومات الضريبية: الخصم النهائى هو 240 دولارًا (24٪ من الأرباح الشهرية المقدرة بـ 1000 دولار)، لأن معدل الضريبة المقتطعة إذا لم ترسل نموذجًا يصل إلى 24٪ من إجمالى الأرباح، وهذا يعنى أنه حتى تحصل Google على معلوماتك الضريبية المكتملة، ستحتاج إلى خصم ما يصل إلى 24٪ من إجمالى الأرباح فى جميع أنحاء العالم - وليس فقط أرباحك فى الولايات المتحدة.

- يقدم المنشئ المعلومات الضريبية ويطالب بمزايا الاتفاقية: الخصم الضريبى النهائى هو 15 دولارًا (15٪ من الأرباح الشهرية المقدرة بـ 100 دولار من المشاهدين فى الولايات المتحدة) هذا لأن الهند والولايات المتحدة تربطهما علاقة معاهدة ضريبية تقلل معدل الضريبة إلى 15٪ من أرباح المشاهدين فى الولايات المتحدة.

- يرسل المنشئ معلومات ضريبية، لكنه غير مؤهل لمعاهدة ضريبية: الخصم الضريبى النهائى هو 30 دولارًا (30٪ من أرباح 100 دولار من المشاهدين فى الولايات المتحدة)، وهذا لأن معدل الضريبة بدون معاهدة ضريبية هو 30٪ من أرباح المشاهدين فى الولايات المتحدة.

إذا كنت تجنى الأموال من يوتيوب، فمن المستحسن أن تزور صفحة دعم جوجل للحصول على المعلومات والوثائق الضريبية ذات الصلة، مع ملاحظة أن الموعد النهائى لتقديم ذلك هو 31 مايو 2021.