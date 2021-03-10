قريبا … تويتر تسمح بتسجيل محادثات Spaces

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 02:04 مساءً - مع بدء السباق الآن من أجل التفوق في مجال المنصات الاجتماعية الصوتية، تعمل شركة تويتر على تطوير أداة Spaces الصوتية الخاصة به بسرعة.

وتضيف الشركة ميزات وأدوات جديدة للمستخدمين في مجموعة الاختبار الأولية، كما تتطلع إلى إضافة المزيد من المستخدمين إلى المجموعة التجريبية الموسعة.

وقد يكون لأداة Spaces الصوتية فائدة أكبر قريبًا، حيث أوضح مدير المنتج في تويتر (كايفون بيكبور) Kayvon Beykpour أنهم يتطلعون إلى إضافة خيار من شأنه تمكين المستخدمين من تسجيل وإعادة استخدام Spaces.

وتخطط الشركة لبناء طريقة لتسجيل المحادثات بشكل أصلي، حيث قال: ينبغي أن يكون ذلك الخيار موجودًا، وفي حال كنت تعتقد أن المحادثة كانت تستحق البقاء، فيجب أن تكون قادرًا على فعل ذلك.

وأضاف: من الواضح أن المضيف يجب أن يكون قادرًا على حفظ ما يريد، وربما تستضيف Spaces، وتحفظها، ومن ثم ترغب في تعديلها، ويجب أن تكون قادرًا على القيام بذلك.

وأقر بيكبور أيضًا بوجود تعقيد إضافي هنا، فيما يتعلق بالمشاركين المتعددين، والحصول على موافقة لإعادة الاستخدام من جميع المتحدثين.

ومضى يقول: إن فكرة تسجيل المقاطع ومشاركتها تصبح أكثر تعقيدًا عندما يريد المشاركون مشاركة الصوت دون موافقة صريحة من المضيف، وأعتقد أيضًا أن فكرة السماح للجمهور باختيار اللقطات الصوتية ومشاركتها كمقاطع يمكن أن تكون مهمة.

لكن يبدو أن هذا سيكون خيارًا قريبًا، مما قد يمنح Spaces المزيد من الإحساس بالبودكاست، ويمكن أن يضيف خيارات محتوى جديدة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من جهود Spaces.

وقد يتيح ذلك لأداة Spaces الحصول على ميزة أخرى لمنافسة منصة Clubhouse، التي تتوسع بسرعة، وهي الآن في منافسة مباشرة مع تويتر حيث تستمر Spaces في تحقيق مكاسب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن تويتر تسجل حاليًا محادثات Spaces، التي يحتفظ بها لمدة 30 يومًا لأغراض الإشراف.

ومن ناحية أخرى، تطور تويتر خيار استضافة مشترك جديد لأداة Spaces، الذي من شأنه أن يوفر وسيلة أخرى لإدارة مناقشاتك المباشرة.

ومن خلال القدرة على الاستضافة المشتركة وتسجيل المحادثات الصوتية، يمكن أن يفتح ذلك مجموعة من إمكانيات المحتوى الإضافية، التي يمكن أن تضيف قيمة أكبر إلى أداة تويتر الصوتية، وتجعلها أكثر جاذبية للعلامات التجارية والمسوقين.