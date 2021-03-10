شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تقيد استخدام تويتر بسبب الفشل فى إزالة المحتوى المحظور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية يوم الأربعاء إنها قيدت استخدام موقع تويتر في البلاد من خلال التحرك لإبطاء سرعة الخدمة بعد اتهامها بالفشل في إزالة المحتوى المحظور من موقعها على الإنترنت.

وقالت منظمة Roskomnadzor في بيان على موقعها الإلكتروني إنها قد تمنع المورد بالكامل إذا فشل تويتر في إزالة المحتوى المحظور وفقا لما نقلته رويترز.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد نقلت أمس، عن محكمة في موسكو قولها إن السلطات الروسية تقاضي خمس منصات للتواصل الاجتماعي بزعم عدم حذف منشورات تحث الأطفال على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

وقال التقرير الذي نقلته وكالة رويترز أمس، إن لكل من تويتر وجوجل وفيسبوك ثلاث قضايا ضدهم، ويعاقب كل انتهاك بغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل (حوالي 54 ألف دولار)، كما تم رفع قضايا ضد تيكتوك وتيليجرام.

وتم فتح القضايا بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على سجن أليكسي نافالني الشهر الماضي، وهو منتقد بارز للرئيس فلاديمير بوتين.