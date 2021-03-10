شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب قد لا تكون ترجمة جوجل كافية للتعليمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت ترجمة Google غير موثوقة بدرجة كافية لاستخدامها في الإرشادات الطبية للأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت مؤخرا، خاصة مع اللغات الأقل شيوعًا - حيث وجدت الدراسة أنها كانت دقيقة بنسبة 55 % فقط للأرمينية، ما تعد مشكلة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الصحية، وفقا لما نقله موقع The Verege.

وتقول مؤلفة الدراسة ليزا دايموند، الباحثة في الفوارق الصحية في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان: "كل ما تحتاجه هو خطأ واحد يتسبب في حدوث ارتباك للمريض.

وتنص الإرشادات الفيدرالية على أنه يتعين على المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية توفير مترجمين فوريين ومترجمين للمرضى الذين لا يتحدثون الإنجليزية، تم تصميم المبادئ التوجيهية لسد حاجة حيوية - هؤلاء المرضى أكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية لأنهم قد لا يفهمون التعليمات التي يقدمها أطبائهم.

ومع ذلك من الناحية العملية لا تقدم العديد من المستشفيات مترجمين فوريين لكل مريض يحتاج إلى واحد - فهي مكلفة، والعديد من مجموعات الرعاية الصحية تكافح مع التكلفة، حتى إذا كان بالمستشفى مترجمون فوريون من بين الموظفين أو كان لديهم اشتراك في خدمة الترجمة الشفوية عبر الهاتف للتواصل اللفظي، فمن غير المرجح أن يكون لديهم وسيلة لترجمة التعليمات المكتوبة.

وأضاف التقرير "هناك فجوة واضحة في القدرة على تقديم معلومات مكتوبة للمرضى"، كما تقول مؤلفة الدراسة Breena Taira، الأستاذة المساعدة لطب الطوارئ الإكلينيكي في UCLA Health.

ويقول تايرا إنه أصبح من الشائع أن يلجأ الأطباء إلى الترجمة من Google في الأوساط الطبية. "يمكنك أن تتخيل أن مقدم خدمة الطوارئ حسن النية يفكر،" حيث يريد تزويد المريض بالتعليمات بلغته الخاصة، وليس لدى المستشفى آلية للقيام بذلك.

وقيمت الدراسة الجديدة 400 من تعليمات الخروج من قسم الطوارئ التي ترجمتها Google Translate إلى سبع لغات مختلفة: الإسبانية والصينية والفيتنامية والتاغالوغية والكورية والأرمنية والفارسية. المتحدثون الأصليون يقرؤون الترجمات ويقيمون دقتها. بشكل عام، كانت التعليمات المترجمة دقيقة بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.

ويعد هذا تحسنًا عن عام 2014، عندما وجد تحليل أن ترجمة Google كانت أقل من 60 بالمائة دقيقة للمعلومات الطبية. تحسنت خدمة الترجمة من Google في عام 2016 ، عندما بدأت في استخدام خوارزمية جديدة - ومنذ ذلك الحين، وجدت دراسة واحدة عام 2019 أنه يمكن أن تكون دقيقة بنسبة 90 بالمائة باللغة الإسبانية.

لكن التحليل الجديد وجد أيضًا أن الدقة تتفاوت بين اللغات، مثل دراسة عام 2019 ، وجدت أن ترجمة Google كانت دقيقة بنسبة تزيد عن 90 في المائة بالنسبة للغة الإسبانية، تراوحت معدلات الدقة في الكورية والصينية من 80 إلى 90% كان هناك انخفاض كبير في اللغة الفارسية، التي كانت بدقة 67 في المائة والأرمينية التي كانت بدقة 55 في المائة.

في أحد الأمثلة حولت ترجمة Google عبارة "يمكنك الاستغناء عن الأيبوبروفين المضاد حسب الحاجة" إلى اللغة الأرمينية مثل "يمكنك استخدام صاروخ مضاد للدبابات بقدر ما تحتاجه للألم"كمثال.

وأضاف التقرير أنه حتى اللغات التي عادة ما تكون دقيقة مثل الإسبانية والصينية يمكن أن تحتوي على أخطاء في الترجمة من Google يمكن أن تربك المرضى. جاء في تعليمات للمريض الذي يتناول دواء "الكومادين" المسيل للدم "كان مستوى الكومادين لديك مرتفعًا جدًا اليوم. لا تأخذ المزيد من الكومادين حتى يقوم طبيبك بمراجعة النتائج "، تمت ترجمته إلى اللغة الصينية على النحو التالي: "كان مستوى فول الصويا لديك مرتفعًا جدًا اليوم. لا تأخذ فول الصويا بعد الآن حتى يقوم طبيبك بمراجعة النتائج ".

يقول دياموند إن إحدى المشكلات الرئيسية في الاعتماد على الترجمة الآلية هي أنها لا تستطيع تفسير السياق، قد لا يتعرف البرنامج على أن الكلمة هي اسم دواء على سبيل المثال، تقول: "إنه يفقد معنى ما تحاول قوله".

ولكن قد تتحسن برامج الترجمة الآلية إلى الحد الذي يمكنها فيه ترجمة المعلومات الطبية بدقة وأمان، ولكن أيضا يجب على الأطباء كتابة التعليمات باللغة الإنجليزية والحصول على مترجم فوري يراجع هذه التعليمات شفهياً مع المريض كما يقول تايرا، كما يجب أن توفر الأنظمة الصحية للأطباء طريقة للحصول على ترجمات احترافية للمواد.