انخفاض كبير في أسعار هواتف وان بلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 12:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

في الوقت الذي تستعد فيه شركة وان بلس لطرح هاتفها الذكي المرتقب PRO 9 ، شهدت هواتف “وان بلس” 8T و 8 PRO تراجعا غير مسبوق في تكلفتها عبر البيع الإلكتروني على مواقع مثل موقع “أمازون”.

ويجمع الهاتف الجديد بين هاتفي “وان بلس” 8T و8 PRO العديد من التشابهات، بخلاف قياس الشاشة الأصغر لهاتف 8T، الذي يتوفر بشاشة بقياس 6.55 بوصة، في حين يتوفر هاتف 8PRO الذي يطرح بشاشة بقياس 6.78 بوصة.

بينما يطرح الجهازان بذاكرة تخزين تصل لـ 256GB، ومعالج 12GB RAM، وشاشة من طراز AMOLED.

ويتوفر جهازا وان بلس، ” 8T و 8 PRO حاليا عبر مواقع البيع الإلكتروني مثل أمازون، بتكلفة 700 دولار، لهاتف 8 PRO، و 600 دولار لهاتف 8T، وهي تكلفة أقل بنحو 30% و 20% عن تكلفتهما الرسمية على موقع “وان بلس”.

9 PRO

و قررت وان بلس الصينية لتصنيع الهواتف الذكية الاستعانة بشركة هاسيل بليد، في تصميم الكاميرات الأربع الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وبحسب ما كشفه موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، عبر مقطع فيديو، فإن الشركة الصينية تعتزم تزويد هاتفها الذكي الجديد “وان بلس 9 برو” بتقنية كاميرا متطورة.

وتظهر كاميرات “وان بلس 9 برو” وجود مستشعرين كبيرين في الهاتف، الأول سيكون قياسيا والثاني سيكون عريضا جدا.

هذا إلى جانب كاميرتين أصغر حجما في هاتف “وان بلس 9 برو”، إحداهما كاميرا ماكرو والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا التقنية الشهيرة في كاميرات “هاسيل بليد” المعروفة باسم “ألترا شوت”، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا، بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

يذكر أن ليو زوهو الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أكد في وقت سابق على تطوير نظام إحترافي في إعدادات كاميرا OnePlus 9، حيث تستثمر الشركة لتطوير أنظمة وموارد الكاميرا لترتقي وان بلس في تصميم كاميرا الهواتف الذكية وتحظى بالريادة في هذا المجال.