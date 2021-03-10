تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Mate 40E 5G برقاقة معالج Kirin 990E

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً عن هاتف Mate 40E 5G الذي ينطلق بمعالج Kirin 990E، ومعدل تحديث 90Hz وتصميم منحني للشاشة، على أن يتوفر بسعر 705 دولار.

يتميز هاتف Mate 40E 5G بشاشة OLED منحنية بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 240Hz، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.

ويدعم هاتف Mate 40E 5G رقاقة معالج Kirin 990E، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 وواجهة EMUI 11.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بتصميم مستدير مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة والذي يدعم أيضاً تصوير macro عند 2.5سم.

كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر للتركيز التلقائي بالليزر، كما يظهر شعار LEICA في منتصف إعدادات الكاميرة، ويدعم هاتف Mate 40E 5G بطارية بقدرة 4200 mAh، مع منفذ USB-C للشحن، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما يدعم الشحن اللاسلكي أيضاً بقدرة 40W.

هاتف Mate 40E 5G يدعم معايير IP53 في مقاومة رذاذ الماء، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6 بلس، ونظام GPS مزدوج، وتقنية NFC، كما يضم مكبرات صوتية ستريو، وتقدم هواوي الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان بسعر 705 دولار.

يذكر أن هواوي أعلنت أيضاً عن الإصدار الخاص Mate 40 RS بتصميم Porsche والذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1690 دولار، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة في السوق الصيني بدءاً من 18 من مارس.

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