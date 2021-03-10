«واتسآب» يهدد بحذف حسابات مستخدميه!

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" عاد لتذكير عملائه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 مايو 2021.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الكثير من مستخدمي التطبيق تلقوا إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة.

وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: "يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام WhatsApp".

وقال موقع Gizchina إن الشركة أوضحت ما سيحدث لمن لا يقبل بالشروط الجديدة.

وأوضح الموقع أنه وفقاً للمطورين، فإن WhatsApp لن يحذف حسابات المستخدمين، ولكنهم لن يمكنهم التمتع بوظائف المراسلة الكاملة حتى قبول الشروط الجديدة، وفي غضون فترة زمنية قصيرة، سيتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من تلقي الرسائل وإرسالها من التطبيق.

وقالت الوكالة إنه إذا كان المستخدمون لا يزالون لا يستجيبون لمثل هذا الإقناع، فسيتم حذف حساباتهم.

وأشارت الوكالة إلى أنه وبحسب السياسة الرسمية للشركة، فإن حذف الحساب يتطلب "120 يوماً من عدم النشاط".

جدير بالذكر أنه في البداية كان من المفترض أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 8 فبراير، ولكن بعد موجة حادة من المستخدمين ورد فعل سلبي، تقرر تأجيل التاريخ إلى 15 مايو.