تكنولوجيا: روسيا تعاقب "تويتر" وتهدد بحجبه بالكامل.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الروسية، "إبطاء" سرعة عمل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مهددة بحجبه بالكامل إذا لم يمتثل لمتطلبات القوانين الروسية، بحسب ما أوردته قناة العربية.

فى غضون ذلك، تخطط منصة تويتر Twitter عملاق التدوينات المصغرة، لتقديم خيار يسمح لمستخدمي المنصة التراجع عن التغريدات في غضون ثوانٍ قليلة قبل نشرها على صفحاتهم، وأكدت المنصة أنها تعمل على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها قبل نشرها.

وستتيح الميزة الجديدة منع ظهور التغريدة على الجدول الزمني للمستخدم.

ومن المتوقع أن تطرح منصة تويتر Twitter عددا من الميزات الجديدة خلال 2021، حيث تسعى للحصول على مصادر جديدة للإيرادات بدلا من الإعلانات فقط.

ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم "يمكن تحقيق دخل" منهم، وتسعى "تويتر" إلى زيادتهم إلى 315 مليونا بحلول عام 2023.