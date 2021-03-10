شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تمنع التطبيقات والخدمات من عرض الإعلانات على هاتفك الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة أبل مع تحديثها الأخير لنظام iOS العديد من الميزات الجديدة لضمان سلامة وخصوصية بيانات المستخدمين، وهذا يشمل أيضًا منع تتبع الإعلانات، حيث تتيح ميزة تتبع الإعلانات للمسوقين والمعلنين وضع الإعلانات بناءً على اهتمام المستخدمين وإعجابهم.

وغالبًا ما تشاهد إعلانًا عن منتج معين كنت تناقشه مع أصدقائك وعائلتك أو قمت ببساطة بإجراء بحث على جوجل، وذلك لأن التطبيقات والخدمات مثل هذا تتبع اهتمامات المستخدمين لوضع الإعلانات، وقد أجرت أبل مؤخرًا بعض التغييرات على سياسات الخصوصية الخاصة بها لتقليل تتبع الإعلانات لمستخدمى iPhone.

لذلك، إذا كنت تريد تولى مسؤولية بياناتك ومنع المواقع والتطبيقات من تتبعك، فإن لدى أبل بعض الطرق السهلة للقيام بذلك، حيث تشير صفحة الإعلانات والخصوصية من أبل بوضوح إلى أن الشركة لا تتعقب مستخدميها وتجمع البيانات من التطبيقات أو بيانات الجهاز.

ومع ذلك، فإنه يذكر أيضًا المعلومات السياقية مثل بيانات الموقع وتفاصيل البحث التى يمكن جمعها وما إلى ذلك، ولكن، لدى المستخدمين خيار إيقاف ذلك عن طريق إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة والمستندة إلى الموقع.

كيفية إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة

- الإعدادات- > الخصوصية - > إعلانات أبل - > تبديل الإعلانات المخصصة

كيفية إيقاف تشغيل الإعلانات المستندة إلى الموقع

الإعدادات - > الخصوصية - > خدمات الموقع - > تبديل خدمات الموقع.

الآن، لا يكفى هذان العنصران لمنع تتبع الإعلانات، حيث ستحتاج أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات على المتصفح والتطبيقات وما إلى ذلك:

كيفية إدارة Safari لمنع تتبع الإعلانات

الإعداد - > Safari - > الخصوصية والأمان - > تشغيل منع التتبع عبر المواقع

أيضًا، قم بتمكين خيار Block All Cookies لمنع جمع البيانات، وبصرف النظر عن هذا، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل تحديث تطبيق الخلفية لمنع تتبع البيانات بواسطة التطبيقات، ولاحظ أن تحويل هذه الميزة قد يؤخر الإشعارات والتحديثات من التطبيقات، وفى بعض الحالات، لن ترى إشعارات جديدة حتى تفتح التطبيق.