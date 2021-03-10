تكنولوجيا: Nikon تعلن عن تطوير كاميرة Z9 بدون مرآة داخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nikon مؤخراً عن تطوير إصدار جديد من الكاميرات بدون مرآة داخلية، والتي تنطلق في الفئة المميزة بعنوان Z9.

أكدت شركة Nikon على تطوير كاميرة Z9 التي تأتي خلال الفترة القادمة كأعلى إصدار للشركة من الكاميرات بدون مرآة داخلية، وهي أيضاً أولى الكاميرات المقدمة من خط إنتاج Z-mount.

لم تكشف Nikon عن الكثير من التفاصيل حول كاميرة Z9، إلا أن الشركة تؤكد على أنها من الإصدارات الرائدة، كما أنها تأتي بأفضل آداء في إلتقاط الصور الثابتة، وأيضاً أفضل آداء في تسجيل الفيديو.

أيضاً توضح الصورة التي نشرت عبر Nikon لكاميرة Z9 تصميم يجمع بين ملامح تصميم كاميرة Z7 بدون مرآة داخلية، وأيضاً كاميرة D6 المميزة بمستشعر إطار كامل من فئة DSLR، حيث تتضمن الكاميرة مقبض رأسي مدمج.

كما تؤكد الشركة على أن كاميرة Z9 ستضم مستشعر جديد بإطار كامل، إلى جانب معالج جديد، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K، من بين أنماط أخرى لتسجيل الفيديو، ومن المقرر وفقاً لتصريحات Nikon أن يتم الإعلان الرسمي عن الكاميرة لاحقاً هذا العام.

المصدر

اعلان





