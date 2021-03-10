دراسة تتحدث عن مستقبل كوكب الأرض.. وتحدد كيفية نهاية الحياة على سطحه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف بحث لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مستقبل كوكب الأرض وكيفية نهاية الحياة على سطحه.

ونشرت مجلة Nature Geoscience العلمية دراسة، نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، مفادها أن حرارة الشمس سترتفع بشكل كبير في غضون مليار عام، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الحياة.

وتوقعت الدراسة اختفاء الأكسجين من الغلاف الجوي للأرض بسبب ارتفاع درجة حرارة الشمس، ما سيؤدي إلى "تفكك وتعطل ثاني أوكسيد الكربون في الهواء، الأمر الذي سيؤثر على النباتات ليجعلها غير قادرة على إنتاج الأكسجين عبر التمثيل الضوئي."

وأضافت الدراسة أنه سيتزامن مع نفاد الأكسجين؛ ارتفاع مستويات الميثان إلى حوالي 10 آلاف ضعف الكميات الموجودة حاليا في الغلاف الجوي.

وأشارت إلى أن هذه التحولات ستقضي على الحيوانات لعدم قدرتها على التكيف مع التغيرات في غلافنا الجوي.

ووفقاً للدراسة، فإن التحولات على الأرض ستقضي على أشكال الحياة باستثناء البكتيريا التي لا تستخدم الأكسجين أو تلك البدائية التي تختبئ في الظل.