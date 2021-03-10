شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعداد شاشتين في ويندوز 10 ورفع مستوى إنتاجيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك أيضًا الحصول على شاشتين تعرضان نفس المحتوى، إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بجهاز تلفزيون أو جهاز عرض، وهو أمر مفيد لمشاهدة مقاطع الفيديو على شاشة كبيرة أو تقديم عروض شرائح.





كيفية إعداد شاشتين على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10

1. قم بتوصيل كلتا الشاشتين بالكمبيوتر الذي تستخدمه، وتأكد من أنهما قيد التشغيل.

هام: تأكد من أن لديك الكبل لتوصيل أجهزة العرض بالكمبيوتر، ستحتاج على الأرجح إلى كبل USB أو VGA أو HDMI.

2. اضغط بزر الماوس الأيمن فوق جزء فارغ من شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك وسترى قائمة منبثقة، واضغط فوق "إعدادات العرض".

3. المربعات المرقمة تمثل شاشات العرض الخاصة بك، قم بتبديلها حتى تكون في الموضع الصحيح، ويجب أن تكون الشاشة المرقمة الموجودة على يمينك هي تلك الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى خيار "شاشات متعددة"، وحدد كيفية إعداد شاشات العرض الخاصة بك، ثم اضغط فوق "الاحتفاظ بالتغييرات".





وهذا ما تعنيه خيارات العرض:

توسيع شاشات العرض: يمكنك إعداد شاشاتك بحيث تعرض أشياء مختلفة، ويمكن لمؤشر الماوس التنقل بينها.

تكرار شاشات العرض: سيعرض هذا الخيار نفس الصورة على كلتا الشاشتين، مما قد يكون مفيدًا لعروض PowerPoint التقديمية والشرائح.

العرض في الشاشة الأولى فقط: حدد هذا إذا كنت ترغب في استخدام جهاز العرض الأساسي فقط.

العرض في الشاشة الثانية فقط: حدد هذا إذا كنت ترغب في استخدام جهاز العرض الثانوي فقط.