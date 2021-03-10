شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق خوذة للواقع الافتراضى بقيمة 1000 دولار العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة آبل ستطلق نظارة الواقع المختلط المرتقبة في منتصف عام 2022، وسيوفر الجهاز، الموصوف على أنه سماعة رأس تشبه الخوذة، تجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

وبحسب ما ورد تعمل أبل أيضًا على عدسات لاصقة ذكية يمكن أن تصل في وقت مبكر بحلول عام 2030، ويشتهر مينج اتشى كو، المحلل في TF International Securities في هونغ كونج، بالحصول على معلومات حول خطط أبل من جهات اتصاله داخل سلسلة التوريد الآسيوية للشركة.

كشف كو في الملاحظات التي حصل عليها MacRumors: "نتوقع أن تتضمن خارطة طريق منتجات Apple MR / AR ثلاث مراحل"، "نوع الخوذة بحلول عام 2022، ونوع النظارات بحلول عام 2025، ونوع العدسات اللاصقة بحلول عام 2030-2040."

قال كو، إن سماعة الرأس ستوفر تجارب معزز وافتراضية، بينما ستركز النظارات وجهات الاتصال بشكل أكبر على تطبيقات الواقع المعزز.

ويتوقع أن يكون سعر الخوذة حوالي 1000 دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفةOculus Quest 2 كما سيتم تجهيز الجهاز بشاشات Micro-OLED من سوني، والعديد من الوحدات الضوئية لتقديم تجربة الواقع المعزز الشفافة.

وكانت ذكرت بلومبيرج نيوز: "أنه كجهاز واقع افتراضي سيعرض بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد شاملة للألعاب ومشاهدة الفيديو والتواصل، كما أن وظائف الواقع الافتراضى، والقدرة على تراكب الصور والمعلومات على عرض العالم الحقيقي، ستكون محددة بدرجة أكبر."

وأشارت بلومبرج أيضًا إلى أن سماعة الرأس يمكن أن تشتمل على مروحة تبريد، وهي ميزة تجنبتها أبل إلى حد كبير مع المنتجات السابقة.

وأضاف كو أن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها تعمل على تحسين إمكانية نقل الجهاز، ويزن النموذج الأولي الحالي حوالي 7-10 أونصات، أى حوالي وزن علبة الصودا، ولكن الأمل هو خفض ذلك إلى حوالي 3-7 أونصات، ربما باستخدام نسيج خارجي بدلاً من الإطار المعدني المستخدم في معظم منتجاته.