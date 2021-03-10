شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن أدوات الخصوصية الموجودة بواتس آب وكيفية استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة أضاف تطبيق المراسلة الاجتماعية واتس آب المملوك لشركة فيس بوك ميزة كتم صوت الفيديو لمستخدمى تطبيق أندرويد، حيث قام واتس آب بالتغريد، "لعينيك وليس لأذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت فى مقاطع الفيديو الخاصة بك قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها فى الدردشة. متوفر الآن على أندرويد".

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتيح ميزة واتس آب الجديدة هذه للمستخدمين كتم صوت مقاطع الفيديو قبل مشاركتها فى حالة واتس آب الخاصة بهم أو إرسالها إلى جهات اتصال أخرى، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من شاشة تحرير الفيديو عندما يشارك المستخدم مقطع فيديو مع جهة اتصال أخرى، ولاستخدام هذه الميزة، تحتاج إلى تحديث حساب واتس آب الخاص بك من خلال متجر Google Play.

كيف يمكننى كتم حالة واتس آب؟

- افتح حساب واتس آب الخاص بك.

- انقر فوق علامة التبويب "الحالة" ثم انقر مع الاستمرار فوق حالة جهة الاتصال الخاصة بك.

- علاوة على ذلك، انقر فوق الخيار "كتم الصوت".

كيف يمكننى كتم صوت شخص ما على واتس آب دون علمه؟

الخطوة 1: افتح حساب واتس آب الخاص بك وافتح كذلك جهة الاتصال التى تريد كتمها.

الخطوة 2: اضغط على النقاط العمودية الثلاث الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 3: حدد الخيار "كتم الصوت" من القائمة.

الخطوة 4: ستظهر نافذة منبثقة، حدد كذلك المدة لكتم صوت الإشعار وانقر على "موافق".

كيف أبدو فى وضع عدم الاتصال عندما أكون متصلاً على واتس آب؟

- افتح حساب واتس آب الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات من خلال النقر على النقاط الرأسية الثلاث.

- الآن، انتقل إلى "إعدادات الدردشة / الخصوصية" .

- ننتقل إلى "خيارات متقدمة".

- قم بإيقاف تشغيل الطابع الزمنى لآخر ظهور وحدد الخيار "لا أحد"

هل تختفى صورة الملف الشخصى عند حظرها على واتس آب؟

لن تتمكن من رؤية الحالة أو صورة الملف الشخصى لجهة الاتصال إذا تم حظرك، وقد يحدث هذا حتى إذا قام الشخص بتغيير إعدادات الخصوصية الخاصة به.

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على واتس آب؟

لن تتمكن من رؤية آخر صورة تمت رؤيتها أو صورة ملف تعريف أو عبر الإنترنت لجهة اتصال.

ستظهر الرسائل التى ترسلها علامة اختيار واحدة، مما يعنى أنه تم إرسال الرسالة، و لن ترى أبدًا علامة اختيار ثانية، وهى تسليم الرسالة.