Ace 3 .. أحدث متتبع للياقة البدنية للأطفال من Fitbit

دبي - يزن راشد - قدمت شركة Fitbit الإصدار الثالث من متتبع اللياقة البدنية والنوم للأطفال Ace 3، المصمم للأطفال من سن ستة أعوام فما فوق.

ويتبنى Fitbit Ace 3 تصميمًا جديدًا ومنحنيًا وأكثر إمتاعًا من الناحية الجمالية مقارنةً بالنموذج السابق Ace 2.

وهناك الكثير من أوجه التشابه البصرية بين هذا المنتج و Fitbit Inspire 2، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويأتي الجهاز باللون الأسود مع الأحمر أو الأزرق مع الأخضر.

ويضيف هذا الإصدار وجوه ساعة متحركة جديدة، وإكسسوارات قابلة للتخصيص، ويدعي عمر بطارية يصل إلى ثمانية أيام بتصميم مقاوم للمياه مع خيارات ألوان جديدة أيضًا.

وبالإضافة إلى عمر البطارية المحسن، يحتوي متتبع Ace 3 على شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 20 في المئة ويتضمن وضعي عدم الإزعاج والسكون، إذا كان لدى الطفل هاتف ذكي مقترن بالجهاز القابل للارتداء.

وتتغير جوه الساعة المتحركة الجديدة – بما في ذلك تصميمات الأرنب والقط والمريخ وسفينة الفضاء – وتنمو بينما يحرز الأطفال تقدمًا نحو أهداف لياقتهم البدنية.

وتم تصميم Fitbit Ace لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية وزيادة النشاط البدني، كما يسمح للوالدين بتتبع مستويات نشاط الطفل وعدد الساعات التي ينامون فيها.

ولا تسمح متتبعات Ace للأطفال بالانضمام إلى الجوانب الاجتماعية لتطبيق Fitbit، حيث يشارك الأشخاص صور التمرين.

ويجب على الآباء إنشاء حساب Fitbit لأي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا أو أقل لاستخدام نماذج Fitbit Ace.

ومثل إصدارات Ace السابقة، سيكون لدى Ace 3 عداد خطوات ولكن ليس جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

ويعرض Ace أهداف اللياقة البدنية والنوم المناسبة للأطفال، ويستخدم الإشعارات نفسها التي تستخدمها متتبعات Fitbit القياسية لتحفيز الأطفال على التحرك.

ويتم تعيين هدف الدقائق النشطة اليومية على 60 دقيقة الموصى بها من مركز السيطرة على الأمراض CDC، ويتم تعيين عدد الخطوات اليومي على 10000، بالإضافة إلى الوصول إلى 250 خطوة كل ساعة.

ويبلغ سعر الجهاز 80 دولار، وهو متاح للطلبات الأولية بدءًا من اليوم، ومتوفر في جميع أنحاء العالم يوم 15 مارس.