Insta360 Go 2 .. كاميرا بحجم إبهامك للتصوير دون أي عائق

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة Insta360 اليوم GO 2، التي تأتي خلفًا لكاميرا Go الأصلية، وهي كاميرا يمكن ارتداؤها وكاميرا للحركة وكاميرا لمدونة الفيديو وذلك في كاميرا واحدة تزن 27 جرام فقط.

وتقول الشركة: إن هذا الجهاز يمكنه فعل ما لا تستطيع أي كاميرا أخرى القيام به، ويتمثل ذلك في التقاط الصور ومقاطع الفيديو دون أي عائق.

وتستخدم معظم كاميرات الحركة الحوامل والمشابك والوسادات اللاصقة من أجل التثبيت، وهو ما توفره Insta360 Go أيضًا.

كما أنها تحتوي على قبضة خاصة بها لتسجيل الفيديو، إلى جانب الظهر المغناطيسي، مما يعني أنه يمكنك تثبيتها عبر مشبك ضمن خوذة الرأس أو الملابس أو وسادة مغناطيسية.

ويمكن توصيل كاميرا GO 2 واستخدامها بعدة طرق، حيث يحتوي الصندوق على حامل محوري لوضعها على المكتب أو الطاولة أو الالتصاق بسطح مستو، مع قلادة مغناطيسية ومشبك سهل التثبيت بالملابس.

وهناك حافظة تأتي مع Insta360 Go 2، التي تعمل أيضًا كحافظة شحن وقبضة تدوين فيديو وحامل ثلاثي القوائم صغير.

وتحتوي العلبة على مأخذ ترايبود الثلاثي القوائم، وشاشة صغيرة للتحكم في الكاميرا عند تثبيتها.

ويعني اتصال البلوتوث أنه يمكنك فصل Go 2 عن الحافظة واستخدام الحافظة بصفتها وحدة تحكم عن بُعد عبر مسافات تصل إلى 10 أمتار.

ويوجد داخل Insta360 Go 2 مستشعر بقياس 1/ 2.3 إنش بالحجم نفسه الموجود في كاميرات الحركة الأخرى وكاميرات الهواتف.

ويوجد هذا المستشعر خلف عدسة واسعة للغاية بقياس 11.24 ميليمتر بفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 120 درجة.

وبالرغم من أن المستشعر لا يقوم بتصوير فيديو بدقة 4K، فإنه يمكنه التقاط فيديو بدقة 2560×1440 بكسل.

كما أن لدى الكاميرا ميزة ثبات الصورة FlowState من Insta360 ومثبت سداسي المحاور، الذي يستخدم على الأرجح جزءًا كبيرًا من المستشعر لضبط الاهتزاز رقميًا باستخدام خوارزميات تسوية الأفق.

وإذا كنت تريد أن تتجول في البحر، فإن Go 2 مزود بميزة IPX8 المقاومة للماء للاستخدام ضمن أعماق تصل إلى 4 أمتار.

وتتضمن أوضاع التصوير UltraWide و ActionView و HDR و Hyperlapse و Timelapse والحركة البطيئة الفائقة بسرعة 1/4.

وتعمل ميزة AI FlashCut 2.0 من Insta360 في تطبيق الهاتف المحمول المصاحب على تعديل مقاطعك تلقائيًا إلى فيلم مع الموسيقى.

وبدلاً من محدد المنظر الإلكتروني، يتيح لك التطبيق المصاحب معاينة لقطاتك في الوقت الفعلي عبر اتصال الشبكة اللاسلكية وضبط إعدادات التصوير.

وتستخدم الكاميرا INSP – تنسيق صورة 360 درجة من Insta360 – أو تنسيق DNG للصور الثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق MP4.

وتتميز Go 2 بوقت تسجيل فيديو مدته 30 دقيقة مع 150 دقيقة إضافية من حافظة الشحن.

وتتوفر الكاميرا الآن وتكلف 300 دولار، وتأتي مع حقيبة شحن، وقلادة مغناطيسية، ومشبك، وحامل محوري، وواقي عدسة قابل للاستبدال.