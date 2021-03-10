شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب ينبغى على مستخدمى أيفون تحديث هواتفهم لـ iOS 14.4.1 فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا ومقرها كوبرتينو تحديثًا جديدًا للبرامج لمستخدمى أيفون و iPad، حيث قامت الشركة بطرح iOS 14.4.1 و iPadOS 14.4.1 لجميع الأجهزة المدعومة، فيما يعد هذا التحديث أكثر أهمية من تحديثات البرامج العادية لأنه يأتى مع "تحديثات أمنية مهمة" على الرغم من أن أبل لم تكشف عما يتعلق به.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كشفت قراءة ملاحظات الإصدار الخاصة بالتحديث ببساطة، "يوفر هذا التحديث تحديثات أمان مهمة ويوصى به لجميع المستخدمين"، وقد كشفت شركة آبل أن iOS 14.4.1 يقوم بتصحيح ثغرة أمنية فى WebKit، وهو محرك المتصفح الذى يدعم Safari ومتصفحات الطرف الثالث على iOS.

ووفقًا للوصف الصغير الذى قدمته أبل، يمكن أن يسمح هذا الخطأ لمحتوى الويب الضار بتنفيذ التعليمات البرمجية، وقد تم تسليط الضوء على مشكلة مماثلة مع طرح iOS 14.4 و iPadOS 14.4.

بموجب تحديثات kernel، صرحت شركة أبل أن "تطبيقًا ضارًا قد يكون قادرًا على رفع الامتيازات"، وتحت تحديثات WebKit، تقول "قد يكون المهاجم عن بُعد قادرًا على التسبب فى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، وبعد كلتا العبارتين، تقول ملاحظات التحديث، "أبل على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل نشط."

كيفية تنزيل iOS 14.4.1 و iPadOS 14.4.1

يمكن تنزيل تحديثات iOS و iPadOS 14.4.1 على جميع الأجهزة المؤهلة عبر الهواء فى تطبيق الإعدادات، وللوصول إلى تحديث البرنامج الجديد، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.