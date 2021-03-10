شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أندرويد .. إيه الفرق بين استعادة ضبط المصنع وعمل سوفت وير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان تواجه هواتف الأندرويد مشاكل يكون الحل الوحيد لها هو عمل استعادة ضبط المصنع، لكن في أحيان أخرى قد يجد المستخدم نفسه بحاجة لعمل "سوفت وير" للهاتف، وفيما يلى نعرض الفارق بين الأمرين، ومتي تحتاج أو تضطر إلي استخدام أحدهم لحل مشكلة هاتفك الأندرويد كما يلى:

- وضع استعادة ضبط المصنع

يعني هذا الأمر ارجاع الهاتف لوضعه الأصلي، حيث يتم إرجاع الهاتف بشكل كامل وذلك من خلال حذف جميع التطبيقات التي قام المستخدم بتحميلها وأيضاً حذف جميع الصور والفيديوهات والحسابات التي قام بتشغيلها على الهاتف، مع ملاحظة أن عملية ضبط المصنع لا تأخذ الكثير من الوقت وبعدها سيعود الهاتف للحالة التي قمت بشرائه عليها.

وهو يقصد بها استعادة الهاتف لحالته الأصلية، مع ملاحظة أن عملية إعادة ضبط المصنع من السهل أن تقوم باسترجاع الملفات التي تم حذفها من خلال تلك العملية وبالتالي سوف تستفيد من إرجاع الهاتف لحالته الأصلية دون فقد البيانات.

- السوفت وير

هو عبارة عن تثبيت تشغيل جديد للهاتف أو ما يعرف بـ "روم"، وهو مشابه لفكرة تنزيل نسخة ويندوز لجهاز الكمبيوتر، لكن في عملية السوفت ويير ينبغي مسح جميع البيانات الموجودة علي الهاتف تماما، مع ملاحظة أنه من المستحيل أو صعب للغاية استرجاع البيانات التي تم محوها بعد عمل سوفت وير لأحد هواتف الأندرويد.