شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع تتبع الإعلانات على جهاز iPhone الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة Apple بعض التغييرات الجديرة بالثناء على سياسات الخصوصية الخاصة بها علي مدار سنوات وحتي الأن، لكن لا تزال تولي مسؤولية بياناتك فكرة جيدة، وهناك بعض الطرق البسيطة لتقليل مقدار التتبع الذي يمكن لبائعي التطبيقات والإعلانات القيام به ومقدار البيانات التي يمكنهم الوصول إليها وفقا لموقع the verege.

وفقًا لصفحة الإعلانات والخصوصية التابعة لشركة Apple: لا تقوم منصة إعلانات آبل بتتبعك، مما يعني أنها لا تربط بيانات المستخدم أو الجهاز التي تم جمعها من تطبيقاتنا ببيانات المستخدم أو الجهاز التي تم جمعها من أطراف ثالثة لأغراض الإعلان المستهدف أو قياس الإعلانات، ولا تشارك بيانات المستخدم أو الجهاز مع وسطاء البيانات.

قم بإيقاف تشغيل الإعلانات الشخصية والمستندة إلى الموقع

ومع ذلك ، تمضي الصفحة لتقول أنه يمكن جمع البيانات السياقية، مثل معلومات حول جهازك وموقعه وعمليات البحث في App Store وما تقرأه على Apple News.

يمكنك الالتفاف على هذا إلى حد ما عن طريق إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة والمستندة إلى الموقع.

لإيقاف الإعلانات المخصصة

حدد تطبيق "الإعدادات"، وانقر على "الخصوصية"، وانتقل لأسفل واختر "إعلانات Apple" (سيكون بالقرب من أسفل القائمة). عبارة أوقف تشغيل "الإعلانات المخصصة"، ولإيقاف تشغيل الإعلانات المستندة إلى الموقع.

حدد "الإعدادات"، "الخصوصية"، "خدمات الموقع" (في الجزء العلوي من الشاشة).

قم بتبديل "خدمات الموقع"، ويمكنك أيضًا تغيير العديد من تطبيقاتك، مثل App Store أو Maps ، للسماح بالوصول إلى الموقع مطلقًا، أو السؤال في المرة القادمة أو أثناء استخدام التطبيق. لاحظ أيضًا أنه لا يزال بإمكانك استخدام ميزة "العثور على هاتفي"؛ سيتم تمكين خدمات الموقع مؤقتًا.

إذا كنت تريد معرفة مدى فعالية حماية هاتفك، فيمكنك تجربة اختبار Panopticlick، ​​الذي تقدمه مؤسسة Electronic Frontier Foundation يراقب الجهاز ، من بين أمور أخرى.

قم بتشغيله على جهاز Apple iPhone 11 بعد اتباع الإرشادات المذكورة، واحصل على نتيجة "حماية جزئية" لمنع الإعلانات المتتبعة، وحظر أجهزة التتبع غير المرئية والحماية من بصمات الأصابع.

قم بإغلاق السفاري

إذا كنت تستخدم متصفح Safari على جهاز iPhone الخاص بك، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعله أكثر أمانًا.

اذهب للاعدادات وحدد "Safari"، وانتقل لأسفل إلى قسم "الخصوصية والأمان". شغّل "منع التتبع عبر المواقع" (مما يعني أن المعلنين وموفري المحتوى التابعين لجهات خارجية لا يمكنهم تتبعك من موقع إلى آخر).

شغّل "حظر جميع ملفات تعريف الارتباط"، حيث يمكن أن تحتوي ملفات تعريف الارتباط التي تجمعها مواقع الويب المختلفة على قدر كبير من المعلومات حول كيفية استخدامك للموقع، وما هي المعلومات التي تضعها فيه وما إلى ذلك. عن طريق حظر ملفات تعريف الارتباط فإنك تمنع جمع هذه البيانات.

ومع ذلك، من المحتمل أن تجعل الأشياء غير مريحة للغاية لنفسك.

لن يتم تسجيل زياراتك للمواقع، لذلك على سبيل المثال، قد لا تتمكن من زيارة قائمة التشغيل مرة أخرى أو إعادة شراء نفس القميص الذي اشتريته العام الماضي. حتى أن بعض المواقع ترفض الدخول إذا لم تسمح لها بجمع ملفات تعريف الارتباط إنه اختيارك.

قم بإيقاف تشغيل BACKGROUND APP REFRESH

وفقًا لشركة Apple فإن سبب تشغيل Background App Refresh هو السماح للتطبيقات المعلقة (التطبيقات غير النشطة حاليًا) بـ "التحقق من التحديثات والمحتوى الجديد".

وفقًا لـ Disconnect شركة تطبيقات الخصوصية التي استشهد بها جيفري فاولر في مقالته، فإنها تسمح أيضًا للتطبيقات بجمع بيانات التتبع القابلة للتسويق ونقل تلك البيانات حتى في حالة عدم استخدام التطبيق.

ومن المثير للاهتمام أن أجهزة iPhone يتم شحنها مع تشغيل ميزة تحديث التطبيقات في الخلفية، ولكن ليس من الصعب جدًا إيقاف تشغيلها.

اذهب للاعدادات، حدد "عام" ثم حدد "تحديث التطبيقات في الخلفية"، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي تستخدم هذه الميزة، وسيتم تشغيلها جميعًا.

ابحث عن "Background App Refresh" أعلى الصفحة واضغط عليه. سيتم نقلك إلى صفحة تتيح لك تمكينها لشبكات Wi-Fi وبيانات شبكة المحمول ، لشبكة Wi-Fi فقط أو يمكنك إيقاف تشغيلها تمامًا عبر تحديد "إيقاف".

إذا عدت إلى الصفحة السابقة، فسترى أن جميع مفاتيح التبديل للتطبيقات المختلفة قد اختفت تمامًا.

قد ترغب في أن تكون انتقائيًا بشأن التطبيقات التي يمكن أن تعمل في الخلفية، قد لا تعمل بعض التطبيقات بشكل جيد بخلاف ذلك، على سبيل المثال، لن تقوم "صور Google" بعمل نسخة احتياطية من ألبوم الكاميرا تلقائيًا ما لم يتم تمكين هذه الميزة، لذا يمكنك، إذا كنت ترغب في ذلك، ترك "تحديث تطبيق الخلفية" قيد التشغيل، ثم اختيار التطبيقات المحددة التي تريد إيقاف تشغيلها.