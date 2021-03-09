شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى ضد آبل فى فرنسا بشأن انتهاك قواعد الاتحاد الأوربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقدم France Digitale شكوى ضد شركة Apple المصنعة لأجهزة iPhone مع هيئة مراقبة خصوصية البيانات CNIL بشأن الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت لوبي الشركات الناشئة الرائدة في فرنسا في بيان نقلته رويترز.

وفي الشكوى المكونة من سبع صفحات والتي شاهدتها رويترز، زعم اللوبي، الذي يمثل الجزء الأكبر من رواد الأعمال الرقميين وأصحاب رؤوس الأموال في فرنسا، أن أحدث برامج التشغيل من Apple ، iOS 14، لا يتوافق مع متطلبات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وتجادل France Digitale أنه بينما يُسأل مالكو iPhone عما إذا كانوا مستعدين للسماح لتطبيقات الأجهزة المحمولة المثبتة بجمع معرف مفتاح يستخدم لتحديد إعلانات الحملة وإرسال إعلانات مستهدفة، فإن الإعدادات الافتراضية تسمح لشركة Apple بتنفيذ حملات إعلانية مستهدفة خاصة بها دون أن تطلب بوضوح من مستخدمي iPhone ذلك، موافقتهم المسبقة.

وبموجب قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على جميع المؤسسات أن تطلب من الزوار عبر الإنترنت ما إذا كانوا يوافقون على جمع بعض بياناتهم عبر أدوات التتبع أو غيرها من الأدوات.

وتوفر نفس القواعد أيضًا الحق لأي شخص في طلب معلومات حول أغراض جمع هذه البيانات وكيفية جمعها.

ويزعم اللوبي أيضًا أن وظيفة التتبع من Apple تسمح لها بمشاركة البيانات التي تجمعها مع الشركات التابعة دون إخبار المستخدمين مسبقًا.

قال نيكولاس برين، الرئيس التنفيذي لشركة France Digitale في بيان: "إنها نسخة بدء التشغيل من David مقابل Goliath ، لكننا مصممون".

وقالت شركة آبل في بيان: "الادعاءات الواردة في الشكوى كاذبة بشكل واضح وستظهر على حقيقتها، وهي محاولة سيئة من قبل أولئك الذين يتتبعون المستخدمين لصرف الانتباه عن أفعالهم وتضليل المنظمين وصانعي السياسات".

وتأتي الشكوى المقدمة من France Digitale في أعقاب دعوى قضائية مماثلة ضد شركة Apple رفعتها مجموعات الضغط الفرنسية للإعلان عبر الإنترنت مع سلطة مكافحة الاحتكار في أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك أيضًا بعد شكاوى قدمتها مجموعة الدفاع النمساوية Noyb مع هيئات مراقبة حماية البيانات في ألمانيا وإسبانيا تزعم أن أداة التتبع من Apple مكّنت بشكل غير قانوني شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة من تخزين بيانات المستخدمين دون موافقتهم. في حين دحضت شركة آبل هذه الادعاءات.