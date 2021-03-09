تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم هواتف الأيفون في 2023 بعدسات periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير نشر مؤخراً على أن ابل لا تخطط لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بعدسات periscope، على أن تقدم ابل العدسات في الإصدارات المقرر إطلاقها في 2023.

كانت شركة ابل من بين الشركات الأولى المستخدمة لكاميرة telephoto مخصصة في هاتف iPhone 7 Plus خلال عام 2016، إلا أن توقعات المحلل Ming-Chi Kuo تشير إلى أن ابل لن تقدم الترقية إلى كاميرة periscope في الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون، كما أشار في تقريره إلى أن ابل ستقدم ترقية جديدة لكاميرة telephoto في هواتف الأيفون العام المقبل.

أيضاً أشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن ابل تستعد العام المقبل لدفع ترقية جديدة للعدسات من تصميم 7P إلى تصميم 8P، على أن تدعم هذه الترقية تحسينات في الآداء البصري للكاميرة من 10-20%.

ويتميز تصميم 8P في العدسات بالإنتاج المحدود في الوقت الحالي لذا تأتي العدسات بمستوى تسعير مرتفع، بينما تشير التوقعات إلى أن إنتاج هذه الفئة من العدسات سيرتفع من 70 إلى 80% في النصف الثاني من 2022.

من جانب أخر تعمل ابل على إضافة تحسينات في العدسات المميزة بزوايا عرض واسعة في هواتف الأيفون هذا العام، على أن تتحول من تصميم 5P إلى تصميم 6P في هواتف iPhone 13 Pro، لذا من المتوقع أن تتميز الكاميرة في هذه الإصدارات بعدسات مميزة بسطوع أكبر، مع تركيز تلقائي بآداء أسرع.

أيضاً من المقرر أن تدعم إصدارات هذا العام من سلسلة iPhone 13 كاميرة Face ID للتعرف على الوجه، على أن تبدأ ابل في إجراء تغييرات في الإصدارات القادمة، كما تستبدل ابل العدسات الزجاجية في سلسلة iPhone 13 بعدسات مميزة بتصميم من البلاستيك، لذا ستعيد ابل ترتيب سلاسل التوريد، كما تتجه ابل لدعم هواتف الأيفون في 2022 بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

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