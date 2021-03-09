تكنولوجيا: Nothing تكشف عن رؤيتها في تصميم السماعات اللاسلكية من خلال نموذج جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing عن نموذج لسماعة لاسلكية جديدة توضح من خلالها رؤيتها في تصميم السماعات اللاسلكية، كما أكدت الشركة على أن هذا النموذج لن يكون إصدار الشركة المقرر إطلاقه في صيف هذا العام.

بدأت شركة Nothing الناشئة التي انطلقت برئيس وان بلس السابق Carl Pei في إستعراض النماذج الأولى لمنتجات الشركة، والتي تتضمن سماعات لاسلكية.

كانت شركة Nothing قد إستحوذت على Essential في منتصف شهر فبراير الماضي، كما أكد الشركة في وقت لاحق على شراكتها مع Teenage Engineering المعروفة بأجهزة الألعاب المحمولة، حيث تستهدف Nothing إطلاق نظام متكامل للأجهزة الذكية.

وتؤكد Nothing على أن Concept 1 تقدم رؤية لتصميم السماعة اللاسلكية، إلا أنها لن تكون الإصدار المقرر إطلاقها في صيف هذا العام، ولقد إستوحت الشركة تصميم النموذح الأول للسماعات اللاسلكية من تصميم غليون التبغ، حيث تستهدف الشركة بهذا النموذج تصميم يتخطى الزمن، ويتميز بوزن أخف، ويدعم المستخدم أيضاً بتجربة سلسة في الإستخدام.

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