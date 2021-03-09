شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدير العلمى لمعهد بحوث الفضاء يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه في إطار تصميم جهاز " Venera-D"، ستناقش مسألة مشاريع البرنامج التالية، أي لن تكون بعثة واحدة، بل برنامجا شاملا للمزيد من الرحلات الاستكشافية".
ويذكر أنه في البداية كان مقررا، أن يكون Venera-D مشروعا روسيا أمريكيا مشتركا، بيد أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت في العام الماضي، أنها ستنفذ البرنامج لوحدها لكونه "مشروعا وطنيا مستقلا من دون تعاون دولي واسع".
ويضيف زيليوني، "حتى الآن لم تتضح لنا الظروف المرتبطة بالوضع السياسي في الولايات المتحدة، ونحن في انتظار القرار، الذي نأمل أن يكون إيجابيا، على أن هذا مشروع روسي بمشاركة نشطة من جانب الولايات المتحدة، وربما من جانب دول أخرى".
وتجدر الإشارة، إلى أن محطة Venera-D تتكون من جهاز مداري وآخر للهبوط، لإجراء دراسة شاملة للغلاف الجوي لكوكب الزهرة وسطحه وتركيبه الداخلي والبلازما المحيطة به.