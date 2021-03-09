PayPal تشتري مزود أمن الأصول الرقمية Curv

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة PayPal أنها تستحوذ على الشركة الناشئة لأمن العملات المشفرة Curv كجزء من دفعها نحو العملات الرقمية.

وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 200 مليون دولار ومن المتوقع إغلاقها في النصف الأول من عام 2021.

وتأسست Curv في عام 2018، وهي توفر للشركات تقنية أمان الأصول الرقمية وتساعد على تخزين الأصول المشفرة بشكل آمن.

وتدير الشركة خدمة قائمة على السحابة تتيح لك الوصول إلى محافظ التشفير الخاصة بك دون أي جهاز عتادي.

وتتيح لك Curv أيضًا إعداد سياسات متطورة بحيث لا يتمكن المتدرب الجديد من سحب أصول التشفير دون نوع من سلسلة الموافقة، وبالمثل، يمكنك إنشاء قوائم السماح بحيث يمكن إجراء المعاملات المنتظمة بسهولة أكبر.

وتستخدم Curv الحساب المتعدد الأطراف للتعامل مع المفاتيح الخاصة، وعند إنشاء محفظة، يتم إنشاء مفاتيح التشفير عبر جهازك وعبر خوادم Curv، وعندما تحاول بدء معاملة، يتم استخدام المفاتيح المتعددة لإنشاء مفتاح عام وخاص كامل.

ويتم تغيير مفاتيح التشفير بانتظام ولا يمكنك فعل أي شيء بمفتاح واحد فقط، وإذا قام شخص ما بسرقة حاسب محمول غير محمي، فلن يتمكن المتسلل من الوصول إلى أموال التشفير باستخدام المعلومات المخزنة عبر هذا الجهاز وحده.

وتبعًا لذلك، فإن Curv ليست محفظة للعملات المشفرة للمستخدمين، حيث تقدم الشركة خدماتها للبورصات والمنصات والوسطاء والمكاتب.

وقالت PayPal: إن الصفقة تساعد في تسريع وتوسيع دعمها للعملات المشفرة والأصول الرقمية.

وتأتي الصفقة بعد بضعة أشهر فقط من تأكيد الشركة التزامها بالقطاع السريع النمو، قائلة في شهر أكتوبر: إن التحول إلى العملات الرقمية أمر لا مفر منه.

كما أنشأت PayPal حديثًا وحدة أعمال جديدة تركز على البلوك تشين والعملات المشفرة والعملات الرقمية، وقالت PayPal: إن Curv تنضم إلى تلك المجموعة التي تم تشكيلها حديثًا.

وقال (خوسيه فرنانديز دا بونتي) Jose Fernandez da Ponte، نائب رئيس PayPal والمدير العام لوحدة البلوك تشين والعملات الرقمية والعملات الرقمية: يعد الاستحواذ على Curv جزءًا من جهودنا للاستثمار في المواهب والتكنولوجيا لتحقيق رؤيتنا لنظام مالي أكثر شمولاً.

وتأتي خطوة الاستحواذ على Curv في الوقت الذي ارتفعت فيه العملات الرقمية هذا العام، مع تزايد مشاركة المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك تيسلا و Bank of NY Mellon و Square.