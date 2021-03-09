شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح قريبا للمستخدمين وضع كلمات مرور على النسخ الاحتياطية للدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب يعمل على زيادة أمان النسخ الاحتياطية للدردشة، ووفقًا لتغريدة WABetaInfo، يعمل التطبيق المملوك لـفيس بوك على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، ونتيجة لذلك، سيتمكن المستخدمون فقط من الوصول إليها.

وتتضمن التغريدة من WABetaInfo لقطات شاشة تقرأ، "لمنع وصول محرر غير مصرح به إلى نسخة iCloud Drive الاحتياطية، يمكنك تعيين كلمة مرور تُستخدم لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية"، وسيتم استخدام كلمة المرور هذه لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية.

وبعد ذلك، ستكون كلمة المرور مطلوبة عندما يستعيد المستخدمون النسخة الاحتياطية، وسيطلب التطبيق بعد ذلك من المستخدمين تأكيد رقم هاتفهم واختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل، ويحذر واتس آب أيضًا من أنه لن يكون قادرًا على المساعدة فى استعادة كلمات المرور المنسية.

وبينما يوفر واتس آب تشفيرًا شاملاً للمحادثات، مما يعنى أنها مرئية فقط للمرسل والمستقبل، ولكنها لا تمتد إلى النسخ الاحتياطية للدردشة، حيث تقع مسؤولية الحفاظ على أمان النسخ الاحتياطية على عاتق أبل وجوجل حيث يتم تخزين النسخ الاحتياطية فى Google Drive وApple iCloud، لكن ليس من المعروف متى قد تطرح واتس آب هذه الميزة.