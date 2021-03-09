تكنولوجيا: أول التسريبات التي توضح بعض من مواصفات رقاقة Snapdragon القادمة من كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على بدء تطوير الإصدار الجديد من رقاقات كوالكوم من الفئة المميزة، كما تستعد الشركة لإطلاق نموذج Snapdragon 888 لا يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

قدمت شركة كوالكوم خلال شهر ديسمبر رقاقة معالج Snapdragon 888 5G، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على أن كوالكوم قد بدأت بالفعل في إختبار الإصدار الجديد من رقاقات المعالج المميزة، والتي تأتي بنموذج رقم SM8450، ورمز Waipio.

ولقد أكد التقرير الذي نشر عبر WinFuture على أن معالج كوالكوم الجديد يدعم تحسينات وبراءات إختراع جديدة للكاميرة بنموذج جديد للكاميرة يعرف ب “Leica1″، حيث من المقرر أن تطور المنصة عبر سامسونج بالتعاون مع Leica.

أيضاً أشار Roland Quandt في تغريدة على تويتر أن شركة كوالكوم تعمل على تطوير رقاقة في الوقت الحالي تعرف برقاقة SM8325، أي إصدار أخر من رقاقة Snapdragon 888 الحالية، على أن تأتي دون ميزة الإتصال بشبكات 5G.

كما تطور الشركة رقاقة أخرى بنموذج رقم SM7325 التي تتميز بنواة مميزة بسرعة 2.7GHz، وثلاثة من الأنوية بسرعة 2.4GHz، كما تتضمن 4 من الأنوية بسرعة 1.8 GHz، وتدعم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وأيضاً 12 جيجا بايت رام.

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