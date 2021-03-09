مكبر صوت Cortana الوحيد يزيل مساعد مايكروسوفت الرقمي

دبي - يزن راشد - يستعد مكبر الصوت Invoke من Harman Kardon لتلقي تحديث يوم الأربعاء من أجل تعطيل مساعد شركة مايكروسوف الرقمي المسمى كورتانا Cortana وتحويله إلى مكبر صوت بلوتوث قياسي.

وتخيلت عملاقة البرمجيات ذات مرة مستقبلًا مليئًا بالثلاجات والمحامص وأجهزة تنظيم الحرارة العاملة بواسطة مساعدها الصوتي كورتانا، لكنها لم تنجح أبدًا.

ويعد مكبر الصوت Invoke بمثابة مكبر الصوت الأول والوحيد الذي يعمل بالمساعد الصوتي كورتانا الذي وصل إلى السوق في عام 2017.

وتدفع Harman Kardon تحديثًا لمكبر الصوت Invoke لإزالة كورتانا، بعد أن أعلنت مايكروسوفت عن خططها العام الماضي لإغلاق مساعدها الرقمي عبر أجهزة متعددة.

وتوصي Harman Kardon بأن يترك المستخدمون مكبر الصوت Invoke متصلًا بالإنترنت طوال الليل للحصول على التحديث، الذي لن يكون متاحًا بعد 30 يونيو 2021 لأي سبب كان.

وتقول Harman Kardon: يُرجى ملاحظة أن خدمة كورتانا عبر Harman Kardon Invoke تنتهي في الأشهر المقبلة بغض النظر عما إذا كنت تتلقى التحديث أم لا.

وكما تلاحظ الشركة، جاء قرار إنهاء دعم Cortana من مايكروسوفت، وليس Harman Kardon، وقالت: قررت مايكروسوفت إنهاء دعم تكامل Cortana في مكبر الصوت Harman Kardon Invoke في شهر يناير 2021.

وعملت مايكروسوفت عن كثب مع Harman Kardon من أجل إنشاء خطة انتقال الجهاز، مما يساعد في تخفيف تأثير ذلك الانتقال في بعض العملاء، ولاحظت مايكروسوفت أن عددًا قليلاً من المستخدمين يشاركون في مهام الإنتاجية التي يركز عليها Cortana.

ويختفي المساعد الصوتي Cortana أيضًا من iOS وأندرويد، وحتى على سماعات Surface الخاصة بشركة مايكروسوفت.

وكان لدى مايكروسوفت في الأصل خطط أكبر للمساعد الصوتي Cortana في عام 2016.

وحددت عملاقة البرمجيات رؤيتها لجلب مساعدها الرقمي إلى الثلاجات والمحمصات وأجهزة إنترنت الأشياء الأخرى، لكن المساعد الرقمي لم ينجح أبدًا.

كما أن منظم الحرارة GLAS العامل بتقنية Cortana لم يعد مدعومًا بواسطة مساعد مايكروسوفت الرقمي.

وترى مايكروسوفت الآن قيمة Cortana في الذكاء الاصطناعي للمحادثة وتحاول الشركة إعادة وضع Cortana كمهارة يمكن تشغيلها في أي مكان بدلاً من التنافس مع أليكسا أو مساعد جوجل.

ويتم استخدام كورتانا بشكل متزايد لتحسين عروض مايكروسوفت التي تركز على المؤسسات، بعد أن قامت الشركة بفصلها عن بحث Windows 10 وإسكات المساعد الرقمي أثناء عملية إعداد نظام التشغيل.