SpaceX تريد ربط شبكة إنترنت Starlink بالمركبات المتحركة

دبي - يزن راشد - تريد شركة سبيس إكس البدء في توصيل المركبات الكبيرة – من السيارات والشاحنات وقوارب الشحن والطائرات – بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، وذلك وفقًا لطلب قدمته الشركة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية.

ويمثل الطلب أكبر خطوة لشركة سبيس إكس حتى الآن نحو ربط شبكة إنترنت Starlink بقطاع السيارات، وهو خط أعمال مربح من شأنه أن يوسع العروض الثابتة الحالية للشركة من المنازل الريفية.

وطلبت الشركة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الحصول على ترخيص شامل يسمح بتشغيل محطات Starlink في ما يسمى بالمحطات الأرضية المتحركة، وهو مصطلح شامل للسيارات والشاحنات والسفن البحرية والطائرات.

وجاء في الطلب: لم يعد المستخدمون على استعداد للتخلي عن الاتصال أثناء التنقل، سواء كانوا يقودون شاحنة عبر البلاد، أو ينقلون في سفينة شحن من أوروبا إلى ميناء أمريكي، أو أثناء رحلة طيران محلية أو دولية.

وقد تضطر سيارات الركاب الأصغر إلى الانتظار، وغرد (إيلون ماسك) ردًا على مقال عن ملف FCC: لن يتم توصيل سيارات تيسلا بشبكة إنترنت Starlink لأن محطتنا كبيرة جدًا، وهذا مخصص للطائرات والسفن والشاحنات الكبيرة والمركبات الترفيهية.

ولم يقدم طلب سبيس إكس لربط Starlink بالمركبات أي تفاصيل حول أي تصميمات جديدة للهوائي، لكنها قالت: إنها متطابقة كهربائيًا مع محطات المستخدم الاستهلاكية المصرح بها سابقًا لكن بها حوامل تسمح بتثبيتها عبر المركبات والسفن والطائرات.

وقال ملف آخر من سبيس إكس: إن الهوائيات المتنقلة تلائم صواري السفن أو أسطح الشاحنات أو سيارات الركاب أو قوارب الترفيه.

وعلى عكس المحطات الطرفية الحالية لخدمة Starlink، التي تأتي مع حوامل ويتم تثبيتها بواسطة العميل، يتم إعداد هوائيات السيارة بواسطة فني تركيب مؤهل.

وتعد خطوة وضع محطة Starlink ضمن مركبة متحركة ليست مفاجئة لشركة SpaceX، التي طلبت العام الماضي الحصول على تصريح تجريبي لتشغيل محطات Starlink عبر طائرات Gulfstream.

وبالرغم من أن ماسك قلل من أهمية احتمال تزويد سيارات تيسلا بمحطات Starlink الطرفية، إلا أنه قال في شهر يناير 2020: إنه بالتأكيد شيء يمكن أن يحدث في السنوات المقبلة.

ويبدو أن سبيس إكس أكثر تركيزًا الآن على جهود الاتصال المحمول، مما يشير إلى أنها تخطط لتوجيه خدمتهما إلى السائقين ومشغلي السفن والمسافرين جواً في الولايات المتحدة وخارجها.

وقالت الشركة: إن تقديم شبكة إنترنت ستارلينك لهؤلاء العملاء يسمح للمشغلين والركاب بالوصول إلى الخدمات التي تتيح زيادة الإنتاجية، وذكر الإيداع أيضًا أنه يعزز أمان المنصات المحمولة.