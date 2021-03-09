شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يقدم Starlink خدمة الانترنت للشاحنات والقوارب والطائرات؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى "سبيس إكس" للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لربط شبكتها المتنامية بسرعة من أقمار ستارلينك التي تبث عبر الإنترنت بالسيارات والشاحنات وقوارب الشحن والطائرات وفقا لموقع the verege.

ويمثل الطلب الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضي إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، أكبر خطوة لـ SpaceX حتى الآن نحو ربط Starlink بقطاع السيارات، وهو خط أعمال مربح من شأنه أن يوسع العروض الثابتة الحالية للشركة من المنازل الريفية.

طلبت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الخامس من مارس الحصول على "ترخيص شامل يسمح بتشغيل" محطات Starlink في ما يسمى بمحطات Earth in Motion - وهو مصطلح شامل للسيارات والشاحنات والسفن البحرية والطائرات.

وجاء في الملف: "لم يعد المستخدمون على استعداد للتخلي عن الاتصال أثناء التنقل، سواء كانوا يقودون شاحنة عبر البلاد أو ينقلون سفينة شحن من أوروبا إلى ميناء أمريكي، أو أثناء رحلة طيران محلية أو دولية".

وغرد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX ، يوم الاثنين، ردًا على مقال عن ملف FCC: "عدم توصيل سيارات Tesla بـ Starlink ، لأن محطتنا كبيرة جدًا"، "هذا مخصص للطائرات والسفن والشاحنات الكبيرة والمركبات الترفيهية."

ومع وجود أكثر من 1000 قمر صناعي في الفضاء، فإن Starlink من SpaceX لديها ما لا يقل عن 10000 مستخدم من خلال برنامج تجريبي بدعوة فقط بدأ في العام الماضي.

ويستهدف البرنامج التجريبي حاليًا المناطق الريفية في الولايات المتحدة التي لديها اتصال ضئيل أو معدوم بالإنترنت. تبلغ تكلفة مجموعة Starlink المزودة بهوائي وجهاز توجيه 499 دولارًا ، بالإضافة إلى 99 دولارًا شهريًا لسرعات تتراوح من 70 إلى 130 ميجابت في الثانية.

وفي الشهر الماضي، بدأت SpaceX في قبول طلبات Starlink المسبقة بقيمة 99 دولارًا قابلة للاسترداد "لعدد محدود من المستخدمين لكل منطقة تغطية"، والتي تشمل حتى الآن أجزاء من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

لم يقدم طلب SpaceX لربط Starlink بالمركبات أي تفاصيل حول أي تصميمات جديدة للهوائي، لكنها قالت إنها "متطابقة كهربائيًا مع محطات المستخدم الاستهلاكية المصرح بها مسبقًا ولكن بها حوامل تسمح بتثبيتها على المركبات والسفن والطائرات. "

وقال تقرير آخر من "سبيس إكس" إن الهوائيات المتنقلة ستلائم "صواري السفن أو أسطح نصف الشاحنات" فضلا عن حالة المستهلك على "سيارات الركاب أو قوارب الترفيه". على عكس المحطات الطرفية الحالية لـ Starlink ، والتي تأتي مع حوامل ويتم تثبيتها بواسطة العميل، سيتم إعداد هوائيات السيارة بواسطة "مُثبِّتون مؤهلون".

ويعد إلقاء محطة Starlink على مركبة متحركة ليس خطوة مفاجئة لشركة SpaceX، حيث طلبت العام الماضي الحصول على تصريح FCC تجريبي لتشغيل محطات Starlink على طائرات Gulfstream.

وعلى الرغم من أن ماسك قلل من أهمية احتمال تزويد Teslas بمحطات Starlink الطرفية، إلا أنه قال في مكالمة أرباح في يناير 2020 "إنه بالتأكيد شيء يمكن أن يحدث في السنوات المقبلة".

مع التسجيل الجديد، يبدو أن SpaceX الآن أكثر تركيزًا على جهود الاتصال بالهاتف المحمول الخاصة بهم، مما يشير إلى أنهم يخططون لتوجيه خدمتهم إلى "السائقين ومشغلي السفن والمسافرين جواً في الولايات المتحدة وخارجها".

قالت سبيس إكس إن تقديم إنترنت ستارلينك لهؤلاء العملاء "سيسمح للمشغلين والركاب بالوصول إلى الخدمات التي تتيح زيادة الإنتاجية، كماسيعزز أمان المنصات المحمولة".