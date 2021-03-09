شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا والصين توقعان مذكرة تفاهم بشأن محطة أبحاث للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، إن روسيا والصين وقعتا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر.

وقالت الوكالة، إن موسكو وبكين ستضعان خارطة طريق لإنشاء المحطة والتعاون بشكل وثيق بشأن تخطيط وتصميم وتطبيق المشروع وكذلك تقديمه للمجتمع الفضائى الدولي.

وقالت "ستضم محطة علمية دولية للقمر مجمعا لمنشآت تجارب وأبحاث فوق سطح القمر أو فى مداره، ومصممة لإجراء أعمال بحثية متعددة الأغراض والتخصصات".

وقالت الوكالة فى بيان على موقعها بالإنترنت إن روسيا والصين ستعززان التعاون الدولى فيما يخص المشروع وستتيحان فرصا متساوية لأى دولة تريد المشاركة.

وذكر البيان أن المذكرة وقع عليها ديمترى روجوزين رئيس روسكوسموس وزهانغ كيجيان رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو.