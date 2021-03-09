شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Amazon Prime وكيف تحصل على نسخة تجريبية مجانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عضوية أمازون برايم أو Amazon Prime، هى العضوية المميزة للخدمة الممتازة الشهيرة والمتنامية من عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والتى تقدم الكثير من الامتيازات، ويمكن أن تكون خيارًا فعالاً من حيث التكلفة إذا كنت من المتسوقين المنتظمين فى أمازون.

خدمة أمازون برايم:

يتضمن الاشتراك خدمات إضافية مثل التسليم فى نفس اليوم وبث الفيديو غير المحدود للعروض التلفزيونية والأفلام وحتى الرياضة، وهناك خياران للتسعير متاحان لأى شخص يرغب فى التسجيل، إما رسم سنوى قدره 79 جنيهًا إسترلينيًا أو 7.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ويمكن للعملاء الاشتراك بسرعة وسهولة من خلال زيارة أمازون وملء بياناتهم.

لكن هناك طريقة واحدة للاستمتاع بالمزايا دون دفع

جميع عملاء Amazon مؤهلون للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمرة واحدة فقط مدتها 30 يومًا، مما يتيح لك الوصول إلى جميع مزايا عضوية Prime وطالما ألغيت العضوية قبل نهاية الفترة التجريبية، فلن يتم تحصيل فلس واحد منك.

ماذا تقدم أمازون برايم؟

تسليم غير محدود ليوم واحد لطلبات Amazon الخاصة بك، ووصول غير محدود إلى بث الفيديو لأكثر من 15000 برنامج تلفزيونى وأحداث رياضية وأفلام من خلال Prime Video، كذلك الوصول إلى مكتبة Prime Music والتنزيلات والبث غير المحدود لأكثر من مليونى أغنية.

إضافة إلى خدمة Prime Photos لتخزين غير محدود للصور على Amazon Cloud Drive، ويمكنك أيضًا الحصول على 5 جيجا بايت من التخزين السحابى لأنواع أخرى من الملفات، كذلك الوصول إلى 800000 كتاب إلكترونى مجاني، حيث يمكنك استعارة واحدة من أكثر من 500000 عنوان شهريًا مجانًا على أى جهاز Kindle مع Prime Reading.

ما هو سعر أمازون برايم؟

تبلغ تكلفة Amazon Prime حوالى 79 جنيهًا إسترلينيًا فى السنة أو 7.99 جنيهًا إسترلينيًا فى الشهر، ولا يزال من الأرخص دفع التكلفة السنوية الكاملة مقدمًا مقارنةً بالخصم المباشر الشهري، وبذلك ستوفر الكثير من الأموال.

الإلغاء بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية

إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبى المجانى من Amazon لمدة 30 يومًا ولا ترغب فى تحصيل الرسوم الشهرية أو السنوية التى يجب عليك إلغاؤها قبل انتهاء الفترة التجريبية، ويمكن القيام بذلك عن طريق زيارة علامة التبويب "حسابك" وتحديد "عدم الترقية" قبل انتهاء صلاحية الإصدار التجريبى المجاني.