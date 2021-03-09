شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر ميزة تتيح مشاركة انستجرام Reels على الصفحة الرئيسية للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة فيس بوك أنها تختبر ميزة على انستجرام تسمح لبعض منشئى المحتوى بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة، تعرف باسم ريلز، على حساباتهم على فيس بوك، وفى الاختبار، سيكون لدى بعض المستخدمين الذين قاموا بإنشاء Reels لمدة 30 ثانية على انستجرام خيار التوصية بهم على فيس بوك.

بالإضافة إلى ذلك، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إنه سيكون لديه نسخته الخاصة من ميزة Reels على التطبيق الرئيسي، على أن يتم إطلاق الميزة فى البداية فى الهند.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لرويترز "فى الهند، نختبر قدرة منشئى انستجرام على اختيار التوصية باستخدام Reels الخاصة بهم على فيس بوك ... يمكن للمبدعين الوصول إلى جماهير جديدة ويمكن للأشخاص إنشاء واكتشاف المزيد من المحتوى الترفيهي.

وتعد ميزة انستجرام's Reels هى إصدار الشركة المنافس لتطبيق تيك توك، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة صديقة للجوال وإضافة مؤثرات خاصة ومقاطع صوتية تم سحبها من مكتبة الموسيقى، وقد تم إطلاقه فى أعقاب حظر TikTok فى الهند فى يونيو من العام الماضي، بعد أن خلق التطبيق الصينى جنونًا بين المستخدمين الهنود لمقاطع الفيديو القصيرة.

ودفع نجاح TikTok العديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعى إلى إضافة خدمات الفيديو القصير إلى منصاتهم، مع طرح Snapchat التابع لشركة Snap Inc تطبيق "Spotlight" فى نوفمبر الماضي.