إليكم قائمة التطبيقات التي تدعم ميزة الصوت المكاني من آبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 05:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

تأتي سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز برو) AirPods Pro، وسماعات الرأس (أير بودز ماكس) AirPods Max من آبل بميزة جديد تُسمى (الصوت المكاني) Spatial Audio التي تضيف معالجة جديدة للأصوات التي تسمعها عبر إحدى السماعتين السابقتين عند اقترانها بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي حيث تستخدم الميزة مرشحات الصوت الاتجاهية لتشغيل الأصوات في أي مكان في الفضاء تقريبًا، مما يخلق تجربة صوتية غامرة.

على سبيل المثال: ستشعر في بعض الأحيان كما أن الطائرات التي تشاهدها في الأفلام تحلق فوق رأسك، حيث تبدو الأصوات وكأنها تنشأ من نقاط مختلفة في الغرفة، وهذا لأن هذه الميزة مصممة خصوصًا للتوافق مع الأفلام والبرامج التلفازية التي تُنتج بتقنيات صوت متقدمة.

ونسبة لأن هذه الميزة حديثة نسبيًا فإنه من المتوقع أن تكون غير مدعومة من معظم التطبيقات والخدمات التابعة للجهات الخارجية، لذا بدلًا من البحث هنا وهناك أو السؤال، إليك قائمة بجميع التطبيقات التي تم تحديثها رسميًا لدعم ميزة الصوت المكاني وبعض التطبيقات الشائعة التي لم تضف دعمًا بعد.

أولًا: ما هي الأجهزة التي تدعم تشغيل ميزة الصوت المكاني؟

لتشغيل أحد التطبيقات التي تدعم ميزة الصوت المكاني عبر سماعة AirPods Pro أو AirPods Max يجب أن تستخدم طراز هاتف (iPhone 7) أو أي إصدار أحدث، أو أحد طرز أجهزة آيباد اللوحية التالية:

iPad Pro بقياس 12.9 بوصة (الجيل الثالث) والطرز الأحدث

‌iPad Pro‌‌ بقياس 11 بوصة.

iPad Air (الجيل الثالث) والطرز الأحدث.

‌‌iPad‌‌ (الجيل السادس) والطرز الأحدث.

iPad mini (الجيل الخامس).

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعمل الهاتف بإصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 أو أي إصدار أحدث، وجهاز آيباد بإصدار نظام التشغيل (آيباد أوإس 14) iPadOS 14 أو أي إصدار أحدث، كما تحتاج ايضًا إلى تحديث نظام تشغيل السماعات إلى آخر إصدار.

ثانيًا: ما هي أبرز التطبيقات التي تدعم الميزة؟

من أشهر التطبيقات التي تدعم ميزة (الصوت المكاني) حتى الآن، ما يلي:

Apple TV Plus

Disney Plus

Discovery Plus

Hulu

HBO Max

Plex

Paramount Plus

Foxtel Go

Peacock

Vudu

Air Video HD

مجموعة مختارة من بعض الأغاني في خدمة بث الموسيقى TIDAL.

ثالثًا: ما هي أبرز التطبيقات الشائعة التي لا تدعم الميزة؟

كما ذكرنا فإن معظم التطبيقات ما زالت حتى الآن تعمل على دعم الميزة في المحتوى الذي تقدمها خاصة تطبيقات بث الفيديو، وأبرز التطبيقات التي لم تضف دعمًا بعد هي:

نتفليكس

يوتيوب

أمازون برايم فيديو

Vimeo

تطبيق مشغل الوسائط VLC.