تكنولوجيا: هاتف MOTO G10 POWER ينطلق بقدرة بطارية 6000 MAH وقدرة شحن 20W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا اليوم عن هاتف MOTO G10 POWER الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 MAH، ويدعم الشحن بقدرة 20W، ويتوفر بسعر 135 دولار.

يتميز هاتف MOTO G10 POWER بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 60 Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف MOTO G10 POWER برقاقة معالج Snapdragon 460 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت في microSD.

كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

ويدعم هاتف MOTO G10 POWER معايير IP52 في مقاومة رذاذ الماء، ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 6000 mAh مع تقنية الشحن بقدرة 20W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 165.22 في 75.73 في 9.89مم، ووزن 220 جرام، ومن المقرر أن يتوفر بألوان الرمادي والأزرق بسعر 130 دولار.

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