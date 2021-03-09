شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تقاضى جوجل وفيسيوك وتويتر لعدم حذف محتوى الاحتجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن محكمة في موسكو قولها إن السلطات الروسية تقاضي خمس منصات للتواصل الاجتماعي بزعم عدم حذف منشورات تحث الأطفال على المشاركة في احتجاجات غير قانونية.

وقال التقرير الذي نقلته وكالة رويترز، إن لكل من تويتر وجوجل وفيسبوك ثلاث قضايا ضدهم، ويعاقب كل انتهاك بغرامة تصل إلى 4 ملايين روبل (حوالي 54 ألف دولار)، كما تم رفع قضايا ضد تيكتوك وتيليجرام.

وتم فتح القضايا بعد احتجاجات في جميع أنحاء البلاد على سجن أليكسي نافالني الشهر الماضي، وهو منتقد بارز للرئيس فلاديمير بوتين.

ويقول نافالني وأنصاره إن الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 30 شهرًا، بسبب انتهاكات مزعومة للإفراج المشروط تتعلق بقضية اختلاس، تم التلاعب به لأسباب سياسية، وهو أمر تنفيه السلطات.

وامتنعت جوجل عن التعليق على تقرير انترفاكس، ولم ترد فيسبوك وتويتر وتيك توك وتيلجرام على الفور على طلبات التعليق.

وقالت الوكالة إن القضايا المرفوعة ضد جوجل وفيسبوك وتويتر ستنظر في 2 أبريل.