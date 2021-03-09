شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تنشئ مكتبا لتطوير تكنولوجيا المركبات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل في اليابان، إنشاء مكتب لتنسيق العمل على ما يعرف بـــ" المركبات الطائرة"، تماشيا مع هدف الحكومة بوضع الجيل المقبل من التنقل الجوي موضع الاستخدام في عام 2023.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح المكتب في أول أبريل المقبل، وسيُعني بدراسة معايير السلامة والمهارات المطلوبة للطيارين، وسيضع خططا لتسجيل المركبات وعمليات التُحكم.

وتستخدم المركبات الطائرة التي تعمل بالكهرباء تكنولوجيا مرتبطة بالطائرات دون طيار (درونز)، ويأمل المسؤولون أن تحسن هذه المركبات من الخدمات اللوجستية وتقلل الازدحام المروري وتسهيل الوصول إلى الجزر النائية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة وسيتمركز بعض المسؤولين في ميدان اختبار بمحافظة "فوكوشيما" وسيدعمون الرحلات التجريبية.