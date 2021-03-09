تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo5 يأتي قريباً بمعدل تحديث 120Hz وسرعة لمس 1000Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي نشر على Weibo اليوم على دعم هاتف iQOO Neo5 القادم لمعدل تحديث 120Hz وسرعة لمس 1000Hz.

تستعد شركة vivo للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo5 في حدث يعقد في 16 من شهر مارس الجاري، حيث تقدم الشركة هذا الإصدار بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر على Weibo على أن iQOO Neo5 يأتي بشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz، كما تصل سرعة اللمس إلى معدل 1000Hz.

وتدعم شاشة iQOO Neo5 معايير HDR10 Plus، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل، وتدعم معدل سطوع 1300 nit، إلا أن iQOO لم توضح حجم الشاشة المميز لهذا الإصدار.

أيضاً أشارت الشركة إلى أن الهاتف يأتي بتقنية MEMC، كما يأتي بشريحة مستقلة للشاشة، تدعم تحويل الصور من SDR إلى HDR، كما أكدت iQOO على تطبيق معايرة للألوان في كل وحدة من الشاشة لدعم المستخدم بتجربة عرض مميزة وبألوان دقيقة.

يذكر أن هاتف iQOO Neo5 ينطلق خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Snapdragon 870، وسعة تخزين UFS 3.1، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام على أن تقدم الذاكرة العشوائية آداء يحاكي ذاكرة 15 جيجا بايت رام بفضل تقنية Memory Fusion.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يدعم أيضاً تقنية الشحن 45W PD، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار.

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