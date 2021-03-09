تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط مايكروسوفت لدعم سلسلة Surface Laptop 4 بمعالجات AMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط عملاق البرمجيات القادمة لدعم سلسلة أجهزة Surface Laptop 4 بمعالجات AMD.

كانت شركة مايكروسوفت قد قدمت جهاز Surface Laptop 3 بحجم 15 إنش في نموذج مميز بمعالجات AMD والذي توفر إلى جانب الإصدار المميز بمعالجات إنتل، واليوم تستعد مايكروسوفت للتوسع بالإصدارات المميزة بمعالجات AMD لتشمل سلسلة أجهزة Surface Laptop 4 المقرر إطلاقها في أبريل.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في تقرير WinFuture أن تقدم مايكروسوفت الإصدار المميز بحجم 13.5 إنش بإختيار في معالج AMD، أيضاً من المقرر أن يتاح نفس الإختيار لجهاز Surface Laptop 4 المميز بحجم 15 إنش، على أن تتوفر إصدارات أيضاً بمعالجات إنتل.

كما تقدم مايكروسوفت نماذج مميزة بمعالج Ryzen 5 4680U وأخرى بمعالج Ryzen 7 4980U، وفي معالجات إنتل سيتوفر للمستخدمين تكوينات بمعالج Core i5 1145G7 أو Core i7 1185G7 من الجيل 11 من سلسلة Tiger Lake.

من جانب أخر سيتاح إختيار تكوين جهاز Surface Laptop 4 بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في النماذج المميزة بمعالجات إنتل، بينما تأتي الإصدارات المميزة بمعالجات AMD بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام كحد أقصى، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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