تكنولوجيا: شركات صينية تسعى لتوسيع عملياتها بالعملة المشفرة مع ازدياد الهوس بالبتكوين

القاهرة - سامية سيد - أدى هوس Bitcoin إلى زيادة كبيرة في جمع الأموال من قبل الشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع عملياتها الخاصة بالعملات المشفرة، ومن الشركات الكبيرة المدرجة التي تستغل الأسواق العامة إلى اللاعبين الأصغر الذين يجمعون الأموال من أصحاب رؤوس الأموال، أدت قفزة في أسعار العملات المشفرة وعلامات على القبول المتزايد للتكنولوجيا من قبل المؤسسات الرئيسية إلى ازدهار السوق وفقا لما نقلته رويترز.

وأجرت الشركة المصنعة لآلات تعدين البيتكوين الصينية ، Ebang International Holdings ، التي ظهرت لأول مرة في بورصة ناسداك في يونيو، جولتين لجمع التبرعات في فبراير وحده، وحققت 170 مليون دولار، حتى بعد العرض السابق في نوفمبر.

وجمعت شركة New Continent المحدودة Code Chain New Continent Ltd ، وهي شركة صينية لإعادة تدوير النفايات، 25 مليون دولار في فبراير من خلال طرح أسهم لتمويل تعدين البيتكوين.

في الأسواق الخاصة، قال جيهان تشو، الشريك الإداري في شركة كينيتش كابيتال لرأس المال الاستثماري في هونغ كونغ ، "المنافسة شديدة السخونة ومليئة بالمرافق الحادة"، "كل جولة تمويل عالية الجودة يتم تجاوزها في غضون أسبوع من الإعلان عنها."

ازدهر السوق على الرغم من المواقف الرسمية المعقدة تجاه العملات المشفرة في الصين.

ويتم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة واستهزاء التعدين، ولكن هناك دعم رسمي قوي لتطوير تقنية blockchain، والتي تدعم العملات المشفرة مثل البيتكوين، ولكنها أيضًا مفتاح للابتكارات الجديدة في مجالات مثل تمويل التجارة وإدارة سلسلة التوريد ومكافحة التزييف.

وساهم ذلك في ظهور مشاريع تشفير جذابة في الصين، كما يقول المستثمرون على الرغم من أن العديد من الشركات لا تزال تدرج وتجمع الأموال في الخارج.

تخطط Ebang لاستخدام رأس مالها الجديد للتوسع في تعدين العملات المشفرة في حد ذاتها، وفتح بورصات العملات المشفرة في سنغافورة وكندا، وإطلاق منصة على غرار Robinhood لتداول البيتكوين.

قال جو يي، مدير العمليات في شركة Univest Securities، التي ضمنت الصفقات، وساعدت في جمع الأموال للعديد من الشركات الأخرى لاعبي التشفير الصينيين.

تتوسع شركة Canaan Inc، وهي شركة صينية أخرى مدرجة في بورصة ناسداك لآلات تعدين البيتكوين، في مجال التعدين، حيث تُستخدم أجهزة الكمبيوتر القوية للتحقق من معاملات البيتكوين والمنافسة للحصول على مكافأة بيتكوين.

وارتفعت قيمة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم ، بأكثر من 300% منذ الربع الأخير من العام الماضي.

قال ديفيد فينج الرئيس التنفيذي المشارك للوافد الجديد Code Chain ، الذي طلب 10000 آلة تعدين بيتكوين: "توفر أسعار البيتكوين فرصة فريدة لنا لتأسيس عمليات التعدين".

ويأتي الاندفاع الصيني مع تقديم Coinbase ، أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، الشهر الماضي لإدراجها في بورصة ناسداك، تمثل الموافقة التنظيمية انتصارًا تاريخيًا لمناصري العملات المشفرة الذين يسعون للحصول على التأييد السائد.

قال جيانج تشانجهاو، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة كوبو التي تتخذ من بكين مقراً لها، وهي شركة لحفظ العملات المشفرة ومزود خدمة المحافظ: "يمكن للجميع أن يشعروا بهذا الجو المبهج في السوق، وقائمة Coinbase سترفع الحالة المزاجية أكثر".

وتخطط Cobo لإطلاق جولة جديدة من تمويل رأس المال الاستثماري هذا الشهر لتمويل التوسع الدولي، والتي تستهدف عشرات الملايين من الدولارات لأنه، كما قال جيانج، "السوق صاعد وأعمالنا تنمو بسرعة كبيرة جدًا."

قال تشو من Kenetic Capital إن الدعم الرسمي لـ blockchain ، واستخدام التكنولوجيا في المبادرات الرئيسية من قبل عمالقة مثل Ping An و Ant Financial ، كانا عاملاً في عدد مشروعات blockchain عالية الجودة والتشفير في الصين، لكنه قال إن ارتفاع الأسعار الأخير "صب النابالم" على المنافسة في هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن دخول بعض الشركات الصينية إلى مجال العملات المشفرة أثار دهشة المستثمرين.

في الشهر الماضي، زعمت شركة Hindenburg Research و Culper Research ، البائعين على المكشوف ، أن شركة blockchain الصينية SOS Ltd ، قدمت ادعاءات كاذبة حول أعمالها في مجال العملات المشفرة ، وهي مزاعم قالت SOS إنها "مشوهة ومضللة ولا أساس لها من الصحة".

قال قوه من Univest Securities إن السوق لا تتسامح مطلقًا مع الغش، لكن لا يوجد شيء غير لائق بشأن قفز الشركات الصينية إلى عربة البيتكوين.

"إذا كان الناس لا يشيرون إلى (مؤسس Tesla) Elon Musk لتأييد عملة البيتكوين ، فما الخطأ في احتضان الشركات الصينية لها؟".