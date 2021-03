شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفقد ثلث قيمتها للمرة الثالثة خلال عام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سهم Tesla Inc خسائره، وهو الآن منخفض بمقدار الثلث عن أعلى مستوى سجله في يناير، مما يجعلها المرة الثالثة خلال عام تقريبًا التي تصحح فيها أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية ذلك بشكل كبير.

ومع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتخلص من الأسهم عالية القيمة في الأسابيع الأخيرة، انخفضت القيمة السوقية لشركة Tesla بنحو 300 مليار دولار منذ 26 يناير إلى 550 مليار دولار، متراجعة عن Facebook Inc، التي تجاوزتها في ديسمبر بعد انضمامها إلى ستاندرد آند بورز 500.

وتراجعت أسهم Tesla بأكثر من 4% وانخفضت بنسبة 35% تقريبًا عن ذروتها في 26 يناير، انخفض صندوق ARK Innovation ETF ، الذي يمتلك 10% من أصوله المستثمرة في Tesla بنسبة 6%.

تراجعت أسهم التكنولوجيا وغيرها من أسهم النمو على نطاق واسع منذ 12 فبراير، عندما أغلق مؤشر ندساك عند أعلى مستوى قياسي له في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، كان تراجع تسلا خلال تلك الفترة أعمق بكثير من الشركات الأخرى ذات الوزن الثقيل في وول ستريت.

ويعود سبب ارتفاع تسلا في الأشهر الأخيرة إلى التوقعات بأنها ستوسع إنتاج السيارات بشكل سريع ومربح.

وجاء الانخفاض الأخير للسهم بعد تغريدة من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يوم السبت الماضي مفادها أنه من المحتمل أن يتم تقديم تحديث حول شاحنة Cybertruck التي تخطط لها تسلا في الربع الثاني، كشف ماسك النقاب عن Cybertruck في عام 2019.

وتراجعت أسهم Tesla بمبالغ مماثلة أو أكبر من عمليات البيع الحالية مرتين منذ أوائل عام 2020.

وتراجع السهم أكثر من 60% في فبراير ومارس من العام الماضي، عندما صدم جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية، بعد أن صعد إلى مستويات قياسية جديدة في أغسطس، انخفض بنسبة 33% قبل أن يستأنف ارتفاعه النيزكي.

انخفض سهم تسلا الآن بنسبة 30% تقريبًا منذ أن بلغ مؤشر ناسداك ذروته في 12 فبراير، مما قلل مكاسبه في الأشهر الستة الماضية إلى حوالي 43% منذ 12 فبراير، انخفضت شركة Apple Inc بنحو 13%، مع انخفاض Amazon.com Inc و Microsoft Corp و Facebook Inc بنسبة أقل من 10%.

ومنذ أن أعلنت Tesla في 8 فبراير أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملات البيتكوين، انخفض سهمها بشكل مطرد، بينما ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 10%، قالت Tesla إنها اشترت عملات البيتكوين خلال شهر يناير، وإذا اشترتها افتراضيًا بسعر النقطة الوسطى البالغ حوالي 45000 دولار لهذا الشهر، فقد تبلغ قيمة استثماراتها الآن حوالي 1.7 مليار دولار، وفقًا لحسابات رويترز.