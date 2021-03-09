شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مركبة سبيس إكس لمحطة الفضاء الدولية إلى 22 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن الموعد التالي لانطلاق طاقم رواد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سبيس إكس تأجل يومين آخرين على الأقل، ولن يكون قبل 22 أبريل.

كانت شركة سبيس إكس الخاصة للصواريخ والتي يملكها الملياردير إيلون ماسك تعتزم من قبل حمل فريقها "العملي" الثاني إلى المدار في أواخر مارس. لكن وكالة ناسا أعلنت في يناير أن الموعد المستهدف بات 20 أبريل.

وقال دان هوت المتحدث باسم ناسا أمس الاثنين إنه تقرر تعديل الموعد مرة أخرى على أساس الفترات المتاحة للوصول إلى محطة الفضاء، والتي تحكمها الميكانيكا المدارية، والتي تحافظ على الحد الأدنى من حاجة الرواد إلى تناوب فترات النوم.

وستكون هذه مهمة التناوب الثانية التي تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضاء خاصة.

وتضم المهمة رائدين من ناسا هما قائد المهمة شين كيمبرو والرائدة ميجان مكارثر إضافة إلى الرائد الياباني أكيهيكو هوشيدي وأخصائي المهام توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية.

وبعد الالتحام بمحطة الفضاء، سينضمون إلى الرواد الأربعة الذين حملتهم مركبة سبيس إكس في مهمة التناوب الأولى والذين وصلوا في نوفمبر وكذلك إلى الرواد الذين نقلتهم مركبة سويوز إم.إس-18 إلى القاعدة المدارية.

ومن المقرر أن يبقى الطاقم الجديد في المدار ستة أشهر في حين يعود الطاقم الأول إلى الأرض بحلول أوائل مايو.