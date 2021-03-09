رسمياً.. أوبو تكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة 19- OPPO F19

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:15 صباحاً - لتعزيز فرصها بالمنافسة في سوق الهواتف الذكية ، كشفت شركة ”أوبو“ الصينية رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة أوبو إف 19- OPPO F19، التي تتضمن هواتف ”إف 19 برو“ و“إف 19 برو بلس“.

وأكدت الشركة الصينية أنها ستكشف عن النسخة العادية المسماة ”إف 19“ في وقت لاحق.

مواصفات أوبو إف 19 برو pro OPPO F19

وقالت ”أوبو“ إن هاتفها ”أوبو إف 19 برو“ يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة ذات دقة +FHD ومعدل تحديث 60 هيرتز.

وتظهر الصور أن الهاتف يتميز بتصميم فائق النحافة وخفيف الوزن حيث يبلغ سمك الهاتف 7.8 ملم، ووزنه 172 غم.

ووفقا للشركة، يأتي الهاتف مدعوما بمعالج Helio P95 من شركة ميدياتك وبذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وسعة تخزين 128 و256 غيغابايت، وسيعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة ColorOS 11.1.

أما بالنسبة للكاميرا فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة تشمل عدسة بزاوية واسعة بدقة 48 ميغابيكسل، وأخرى بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميراتين للعمق وماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية داخل ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وبدقة 16 ميغابيكسل.

كما يحتوي على بطارية سعتها 4310 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، ويتوفر أوبو إف 19 برو باللونين الأسود والفضي بسعر 295 دولارا للنسخة ذات الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، و320 دولارا للنسخة ذات الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت.

مواصفات ”أوبو إف 19 برو بلس“ oppo F19 +

يحتوي هاتف ”إف 19 برو بلس“ شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة بجودة عرض+FHD ودقة 2400×1080 بكسل، ومعدل ترميز 135 هرتز، وكثافة 408 بكسل في البوصة، ومستشعر بصمة إصبع على الشاشة.

ويبلغ وزن الهاتف 173 غراما، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، ويأتي مزودا بمعالج Dimensity 800U يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومعالج رسوميات ARM G57 MC3.

كما زودت أوبو الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت فضلا عن بطارية 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة، وتبلغ دقة الرئيسية 48 ميغابكسل، وأخرى 8 ميغابكسل بزاوية عريضة، وكاميرتين ماكرو وزاوية واسعة جدا بدقة 2 ميغابكسل، وتدعم الكاميرا الخلفية تقنية HDR وتصوير مقاطع فيديو بدقة 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 16 ميغابكسل، وتدعم التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وأعلنت الشركة أن الهاتف الذي يبلغ سعره 360 دولارا أمريكيا، سوف يبدأ طرحه في 17 آذار/ مارس الجاري.

