OPPO تعلن عن هاتفي F19 Pro و +F19 Pro

دبي - يزن راشد - أطلقت العلامة التجارية OPPO رسميًا هاتفي F19 Pro و +F19 Pro في الهند، وتأتي الأجهزة الجديدة خلفًا لهاتفي F17 و F17 Pro من العام الماضي، وهي تجلب العديد من الترقيات عن سابقاتها، بما في ذلك التصميم الأكثر تميزًا والكاميرات المطورة ومجموعة الشرائح الأكثر قوة والبطارية الأكبر.

وكما كشف التسريب الصادر في الشهر الماضي، فإن الهاتفان متطابقان إلى حد كبير من جميع النواحي، باستثناء المعالج وسرعات الشحن ودعم 5G.

وتحصل الهواتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، مع كونها محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

وهناك كاميرا خلفية تضم أربع مستشعرات للصور بعدسة أساسية OmniVision OM48B بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة SK Hynix Hi-846 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وتتميز الكاميرا بالكثير من تحسينات Oppo، بما في ذلك AI Highlight Portrait Video و Ultra Night Video وميزة الفيديو المزدوج الرؤية التي تلتقط لقطات من كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

ويعمل F19 Pro بشرائح MediaTek Helio P95، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128/256 جيجابايت.

بينما يتمتع +F19 Pro بشرائح MediaTek Dimensity 800U الأكثر قوة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت إلى جانب دعم 5G.

وهناك بطارية تبلغ سعتها 4310 ميلي أمبير داخل كل جهاز مع VOOC Flash Charge 4.0، لكن تختلف سرعات الشحن، بحيث إن F19 Pro يوفر دعمًا لسرعة 30 واط، بينما يوفر الجهاز الآخر دعمًا لسرعة 50 واط.

ويعمل كلا الهاتفين بأحدث إصدار من ColorOS 11.1 استنادًا إلى أندرويد 11، وتشمل الميزات الأخرى للسلسلة ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مدمجًا تحت الشاشة ومنفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمتر وبلوتوث 5.1 ودعم بطاقة microSD.

ويباع هاتف F19 Pro بسعر 293 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت، وبسعر 320 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت، ويأتي بألوان الأسود Fluid Black والأرجواني Fantastic Purple والفضي Crystal Silver.

بينما يباع هاتف +F19 Pro بسعر 354 دولار للنسخة الوحيدة 8/128 جيجابايت، ويأتي بألوان الأسود Fluid Black والأزرق Somo Blue والفضي Space Silver.

وتبدأ المبيعات من 17 مارس، وتتوفر السلسلة للطلب الأولي بدءًا من اليوم.

كما أعلنت الشركة عن النسخة العالمية من جهاز تتبع اللياقة البدنية Oppo Band Style، التي تأتي بسعر 40 دولار.

ويتميز الجهاز بتصميم المشبك المعدني، وهناك شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.1 إنشًا مع 40 خيارًا لوجه الساعة ومستشعر SpO2، ومستشعر معدل ضربات القلب، وحماية IP67 من الماء والغبار، وعمر بطارية يصل إلى 12 يومًا.