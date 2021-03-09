Google TV تضيف حسابات للأطفال هذا الشهر

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن اتخاذها خطوتها الأولى نحو تقديم ميزات العائلة عبر Google TV، وذلك من خلال تقديم الحسابات للأطفال.

ومن Google Kids Space عبر أجهزة أندرويد اللوحية المختارة إلى التطبيقات المعتمدة من المعلم في Google Play، فقد أحرزت جوجل الكثير من التقدم في مساعدة الأطفال على استكشاف الإنترنت.

ويعد إنشاء حساب لكل طفل من أطفالك أمرًا سهلاً، حيث يمكنك إضافة حساب جوجل الموجود لطفل أو إنشاء حساب جديد بالاسم والعمر فقط.

وسيتمكن الآباء من اختيار التطبيقات التي يريدون إضافتها إلى حسابات الأطفال، وتتضمن الحسابات صفوفًا تحتوي على توصيات من التطبيقات الملائمة للأطفال، حتى يتمكن أطفالك من العثور بسهولة على ما يشاهدونه.

وباستخدام مكتبة العائلة في Google Play، يمكنك مشاركة الوصول إلى البرامج المتلفزة والأفلام التي اشتريتها عبر الأجهزة الأخرى.

وتم تصميم حسابات الأطفال عبر Google TV مع وضع المشاهدين الصغار في الاعتبار، حيث تتميز بالألوان الزاهية والرسوم التوضيحية الممتعة.

ويمكن تخصيص الخلفية لمظهر مناسب للأطفال، وتقدم جوجل في الأسابيع المقبلة صورًا رمزية حتى يتمكن الأطفال من اختيار صورة للحساب بناءً على اهتماماتهم.

وباستخدام أدوات الرقابة الأبوية التي تظهر عبر الشاشة، يمكن للآباء إدارة وقت شاشة الأطفال عن طريق تعيين حدود المشاهدة اليومية وجدول وقت النوم.

وعندما يحين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون، يتم الترحيب بالأطفال عبر ثلاث علامات تحذير للعد التنازلي قبل ظهور شاشة انتهى الوقت النهائية وتنتهي وقت المشاهدة، وسيكون لديك دائمًا خيار إضافة بعض الوقت الإضافي الإضافي.

ولمنع الأطفال من التبديل إلى حسابك، يمكنك تشغيل قفل الحساب بحيث يمكنك إجراء تغييرات باستخدام رقم التعريف الشخصي فقط.

ويمكنك أيضًا إدارة بعض عناصر التحكم في المحتوى عبر Google TV مباشرةً من تطبيق Family Link للمساعدة في التأكد من أن وقت التلفزيون للطفل يتوافق مع القواعد الرقمية الأساسية التي تضعها لعائلتك عبر الأجهزة، مثل: هواتف أندرويد أو حواسيب كروم بوك.

كما يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في تطبيقاتهم المفضلة وحظر التطبيقات وإلغاء حظرها والتحكم في نشاط التطبيق والمزيد من خلال هاتفك.

ويتم طرح دعم حسابات الأطفال عبر Google TV من خلال Chromecast with Google TV وأجهزة Google TV الأخرى في الولايات المتحدة بدءًا من هذا الشهر، وعلى مستوى العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة.