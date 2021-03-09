شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty تساعد الشرطة في القبض على سجين هارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على مجرم هارب بفضل لعبة Call of Duty، حيث تعود بداية القصة إلى "كلينت بتلر" وهو شخص يبلغ من العمر 26 عاما، ويقضي عقوبة مطولة 17 عامًا في سجن إتش إم بي سبرينغ هيل في باكينجهامشير بالمملكة المتحدة، والذي هرب من السجن في نوفمبر 2020 وكان مختفيا منذ ذلك الحين، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

ولكن بعد ذلك، ومع وقوع فترة الإغلاق الخاصة بكورونا، فقد كان الأمر صعبا على الجميع بما في ذلك هذا الشخص الهارب، حيث عاني من الاكتئاب بسبب الحظر في المنزل، لذلك، وبعد أن نجح في الاختباء لعدة أشهر، في يوم من الأيام، في 13 يناير 2021، قرر بتلر أن يحصل على نسخة من Call of Duty: Black Ops Cold War.

وكان هذا هو الخطأ الذي وقع فيه، حيث تم رصده واعتقاله من قبل الشرطة المحلية أثناء شراء اللعبة، وفقًا لتقرير من Kotaku.

وكان بتلر قد حصل في وقت سابق على حكم مطول بالسجن 17 عامًا لجرائم تشمل "جرائم السرقة والأسلحة النارية"، ووفقًا للتقرير، فقد غامر بالخروج مع صديقه في 13 يناير لشراء نسخة من Call of Duty: Black Ops Cold War، وعند رصدهما من قبل شرطة ويست ميدلاندز، غيّر كلاهما اتجاههما لتجنبهما، إلا أن رجال الشرطة حاصروهما في النهاية وبدأوا في استجوابهم، عندما سُئل عما كان يفعله في الخارج في حالة حظر كورونا، ورد أنه قال، "لقد جئت للحصول على Call of Duty الجديدة لأنني لا أستطيع الجلوس في مكان مغلق."

ويقول التقرير إن بتلر هاجم أيضًا أحد رجال الشرطة عندما سئل عن بعض التفاصيل الأخرى، كانت نتيجة ذلك 6 أشهر إضافية لمهاجمة ضابط شرطة.