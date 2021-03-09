شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك زيادة مساحة التخزين فى Gmail بعد نفادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى كل حساب جوجل مزودًا بمساحة تخزين رقمية مجانية تبلغ 15 جيجابايت لتخزين كل ما يتعلق بحساب جوجل، حيث يتم مشاركة مساحة 15 جيجا بايت بين Gmail وصور جوجل وجوجل Drive وأيضًا مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية.

وإذا كنت شخصًا استثمر كثيرًا فى نظام جوجل البيئي، فستمتلئ مساحة التخزين المجانية فى لمح البصر ما لم تعتنى بها عن طريق حذف الملفات غير الضرورية، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.

وبمجرد امتلاء مساحة التخزين المجانية، لن تتمكن من إرسال / استقبال رسائل البريد الإلكترونى أو إضافة ملفات أو إنشاء مستند، لذلك، إذا كنت قلقًا بشأن مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك وتتساءل عن كيفية مسحها، اتبع الخطوات والنصائح التالية للتخلص من هذه المشكلة كما يلى:

- تنظيف Gmail

أول شيء يجب عليك فعله هو تنظيف الفوضى من Gmail، حيث أن كل بريد إلكترونى يستهلك مساحة ويستهلك أكثر عندما يكون به بعض المرفقات، كذلك فإن رسائل البريد الإلكترونى المهمة ليست مشكلة، ومع ذلك، فإن حذف الرسائل الموجودة فى علامات التبويب الترويجية، والاجتماعية، والبريد العشوائى من الأعمار قد يكون فكرة رائعة.

ويمكن ذلك من خلال التوجه إلى أى قسم من العروض الترويجية / الاجتماعية / البريد العشوائى - > حدد الكل - > اضغط على زر سلة المهملات، وتكمن مشكلة هذا الحل فى أنه قد تكون هناك بعض الرسائل التى تريد الاحتفاظ بها، ولحسن الحظ، هناك حل لذلك أيضًا.

كل ما عليك فعله هو تحديد معرّفات البريد الإلكترونى التى غالبًا ما تتلقى منها رسائل ترويجية. ثم انسخ عنوان البريد الإلكترونى هذا والصقه فى شريط البحث ثم احذفه مرة واحدة، وكرر الأمر نفسه مع المعرفات الأخرى لإزالة الفوضى.

طريقة أخرى جيدة هى البحث فى الرسائل عن طريق حجم ملفها ثم حذفها واحدة تلو الأخرى، لكن هذه الطريقة تكون أكثر فاعلية عندما يكون القلق هو تحرير مساحة التخزين، وبمجرد الانتهاء من حذف جميع رسائل البريد الإلكتروني، توجه إلى سلة المهملات وحذف الكل لمسح مساحة التخزين، هنا يمكنك أيضًا التأكد جيدًا قبل حذف رسائل البريد الإلكترونى نهائيًا.

- نظف Drive

Gmail ليس الشيء الوحيد الذى يستهلك 15جيجابايت من الحصة، يمكن أن يكون جوجل Drive أيضًا عبئًا للتخزين إذا قمت بتحميل الكثير من الملفات والمستندات إليه أو النسخ الاحتياطى لصور جوجل بجودة عالية، ويمكن أن يساعد حذف الملفات بناءً على مساحة التخزين التى يستهلكونها.

وللقيام بذلك، افتح جوجل Drive على سطح المكتب وانقر على زر التخزين، والآن، قم بفرز الملفات بترتيب تنازلى وابدأ فى حذف الملفات التى لم تعد بحاجة إليها، وسيتم نقل جميع الملفات المحذوفة إلى المهملات، ثم اتركه لمدة 24 ساعة، إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين إضافية على الفور، فتوجه إلى سلة المهملات وانقر على زر إفراغ سلة المهملات.