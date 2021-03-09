شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر 12 خطأ ترتكبه على هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجذب نظام أندرويد باعتباره نظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا فى العالم انتباه المتسللين والمحتالين والمعلنين، وبصرف النظر عن البرامج الضارة، هناك عدد لا يحصى من التطبيقات التى تكسب المال من خلال عرض الإعلانات لك بشكل مستمر، مما يتسبب فى إبطاء هاتفك.

وهذا هو المكان الذى تحتاج فيه إلى تتبع استخدام هاتفك المحمول، وأيضًا، قد تكون هناك تطبيقات تجسس مختبئة فى هاتفك تتبع موقعك، وفيما يلى 12 خطأ من أكبر الأخطاء التى ترتكبها على هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد، يجب الحذر منها كما يلي:

عدم استخدام كلمة مرور قوية لقفل هاتفك

فى حين أن فتح بصمة الإصبع والوجه يبدو مناسبًا، يوصى بشدة باستخدام كلمة مرور قوية وليس رمز مرور مكونًا من 4 أرقام لقفل هاتفك، حيث يمكن كسر قفل الوجه وبصمات الأصابع والنمط والأكواد، لكن كلمة المرور القوية ذات الأحرف الفريدة تؤمن هاتفك بشكل أفضل.

عدم استخدام تطبيق مكافحة فيروسات على هاتف أندرويد

على الرغم من معرفة أن هناك الكثير من البرامج الضارة وبرامج الإعلانات وبرامج التجسس والتطبيقات الضارة الأخرى التى تنتظر مهاجمة هاتفك، إلا أن عددًا قليلاً جدًا من مستخدمى أندرويد يستخدمون تطبيقًا مدفوعًا لمكافحة الفيروسات أو الحماية من البرامج الضارة، حيث قد تنبهك تطبيقات مكافحة الفيروسات وتحميك من أنواع جديدة من البرامج الضارة أو التهديدات الأخرى التى قد لا تكتشفها الحماية من البرامج الضارة المدمجة فى هاتفك.

تثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة

يوصى بشدة بإيقاف تشغيل تثبيت التطبيق من مصادر غير معروفة فى قائمة الإعدادات، حيث يمنع هذا الخيار تثبيت التطبيقات سراً ويمنع أيضًا تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى غير Google Play.

عدم تحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من أندرويد

إذا تلقى هاتفك تحديثات أمنية أو تحديثات إصدار أندرويد، فلا تتجاهلها أبدًا، فعلى الرغم من أن تثبيت التحديثات قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن الأمر يستحق ذلك دائمًا، وذلك لأن منشئو البرامج الضارة يسارعون فى إنشاء عمليات اختراق لاستغلال نقاط الضعف المعروفة.

استخدام ملفات APK لتثبيت التطبيقات

إذا كنت لا تفهم كيفية عمل ملفات APK، فمن المستحسن للغاية تنزيل التطبيقات من متجر Google Play فقط، إذ أنه هناك العديد من التطبيقات التى لم يتم العثور عليها على Google Play وتحتاج إلى تثبيتها عن طريق تنزيل ملف APK، ومع ذلك، فإن هذا يأتى مع مجموعة المخاطر الخاصة به، حيث لم تتم الموافقة عليه من قبل Google.

عدم قراءة الشروط والأحكام والأذونات قبل تنزيل التطبيقات

احرص دائمًا على قراءة الأذونات المطلوبة والشروط قبل تنزيل التطبيق. عندما يطلب أحد التطبيقات أذونات زائدة، يجب أن تبدأ فى التشكيك فى صحة التطبيق، فعلى سبيل المثال، يجب ألا يتطلب تطبيق الخلفية الوصول إلى دفتر جهات الاتصال أو الميكروفون، ومع ذلك، قد يتطلب الوصول إلى معرض الصور الخاص بك.

عدم تأمين هاتفك بدرجة كافية من السرقة

متى اشتريت هاتفًا ذكيًا جديدًا يعمل بنظام أندرويد، فقم بتمكين خدمة البحث عن جهاز من Google، حيث سيساعدك هذا فى تتبع هاتفك فى حالة فقده أو سرقته، وأيضًا، قم بتأمين شاشة القفل عن طريق تغيير الإعدادات حتى لا يتمكن أى شخص من إيقاف تشغيل بيانات الجوال أو إيقاف تشغيل الجهاز دون الحاجة إلى كلمة المرور.

استخدام شاحن عشوائى لشحن هاتفك

استخدم دائمًا محولات عالية الجودة أو المحولات التى حصلت عليها مع هاتفك لشحنه، حيث أصبحت الهواتف المزودة ببطاريات 5000 مللى أمبير فى الساعة شائعة وقد يكون من الخطر استخدام أى محول عشوائى لشحن مثل هذه البطاريات الكبيرة.

عدم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك الشخصية

قد يُفقد هاتفك أو يُسرق أو ينكسر ببساطة، وبينما يمكنك دائمًا شراء هاتف جديد، لن تتمكن من استعادة بياناتك إذا لم تقم بحفظها فى المقام الأول، حيث يوصى بشدة بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية.

عدم التحقق من قائمة التطبيقات التى تم تنزيلها داخل الإعدادات

اجعل من المعتاد الاطلاع على قائمة التطبيقات التى تم تنزيلها داخل الإعدادات، وهناك العديد من البرامج الضارة أو برامج التجسس التى لا تنشئ رمزًا وتختبئ ببساطة داخل هاتفك، حيث قد يساعدك التحقق من قائمة التطبيقات التى تم تنزيلها بالكامل فى اكتشاف التطبيقات غير المعروفة.

عدم حذف التطبيقات القديمة أو غير المستخدمة

إذا لم تكن قد استخدمت تطبيقًا لبعض الوقت، فمن الأفضل حذفه، وأيضًا، إذا كانت هناك بعض التطبيقات القديمة فى هاتفك، فاحذفها أيضًا، حيث يشغل الاحتفاظ بالتطبيقات القديمة أو غير المستخدمة الذاكرة وقد يؤدى أيضًا إلى إصابة البرامج الضارة لأنه لن يتم تحديثها.

عدم تحديث كلمة المرور لحساب Google الخاص بك

قم دائمًا بتغيير كلمة مرور حساب Google الخاص بك بشكل دوري، حيث سيحميك تغيير كلمات المرور فى حالة حدوث خرق للخصوصية.